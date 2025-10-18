Pese al triunfo ante Talleres, los hinchas de River no tuvieron piedad con un titular: “Su compra fue un fracaso”

River logró un triunfo clave al vencer 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y, así, ponerle fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. La victoria le permitió al Millonario volver a meterse en puestos de Copa Libertadores dentro de la tabla anual y recuperar algo de tranquilidad tras varias semanas complicadas. Sin embargo, a pesar del alivio que representaron los tres puntos, no todo fue conformidad entre los hinchas.

Es que más allá de los goles de Gonzalo Montiel y Facundo Colidio, y de haber mantenido la valla invicta, los simpatizantes del Millonario apuntaron sus hacia un nombre en particular: Juan Carlos Portillo. El volante central, exjugador de Talleres, regresó a la titularidad luego de superar una molestia física que lo había marginado en los últimos encuentros, pero su desempeño no terminó de convencer a los hinchas, que lo señalaron como uno de los puntos más flojos del equipo.

Las reacciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los hinchas cuestionaron abiertamente su capacidad técnica y su rol dentro del equipo. “Cuando se la pasan, se pone nervioso y la tira a cualquier lado”, escribió el usuario @martu_CARP91, reflejando el pensamiento generalizado de gran parte del público millonario.

