¿Por qué el 28 de septiembre es el Día del Hincha de River?

Desde el año 2003 se celebra el Día del Hincha de River el día 28 de septiembre. La idea surgió para honrar a uno de los máximos ídolos de la historia del club, Ángel Amadeo Labruna, quien nació el 28 de septiembre de 1918 y pasó prácticamente toda su vida vinculado al club de sus amores, en el cual dejó una huella imborrable tanto como jugador y también como entrenador.

Si algo caracterizó a Ángel Labruna fue su pasión por River y cómo la transmitía. En algunos archivos de sus entrevistas, el amor por el club de Núñez estaba presente casi de manera permanente, también alguna chicana para el rival de toda la vida. Sin ir más lejos, hay una estatua gigante suya en la puerta del Estadio Monumental.

Este domingo, a partir de las 18 horas, River recibirá a Deportivo Riestra por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura y se estima que haya un clima especial en el estadio por el Día del Hincha de River. El club publicó en la medianoche del domingo un cálido saludo a sus fanárticos.

El saludo de River a sus hinchas

“El 28 de septiembre de 1918 nació Angelito. Nació la historia de un hincha de River para la historia, una historia como la de cada hincha, la de los que nacieron con esta pasión desde la cuna, como cada familia riverplatense, la de los papás e hijos que vienen juntos al Monumental, la de cada mamá que te heredó el amor por estos colores, la de millones de camisetas que tienen millones de historias, la de cada tatuaje eterno como este amor, todas las historias que son una sola en casa. La tuya, la mía, la de todos. Feliz día a todas esas historias“, compartió River a través de sus redes sociales.

El paso de Ángel Labruna por River

Ángel Labruna se formó en River y allí jugó prácticamente toda su carrera. Hizo su estreno en Primera en 1939 y apenas unos años más tarde fue pieza fundamental de La Máquina, una de las delanteras más importantes de la historia del fútbol. Permaneció en el club hasta 1959 como jugador y en esas dos décadas se convirtió en el máximo goleador de la historia del club de Núñez con 317 goles en 541 partidos jugados. Fue campeón en 16 oportunidades en su rol de jugador. Como entrenador, Angelito tuvo tres ciclos por el Millonario, el primero en 1963, el segundo entre 1968 y 1970, mientras que el tercero -el más recordado- fue entre 1975 y 1981.

