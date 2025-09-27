Con una rotación de nombres, la posible formación de River que piensa Gallardo vs. Riestra por el Torneo Clausura

River quiere pasar rápido de página tras la dura eliminación en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Y el escenario será este domingo, cuando reciba a Riestra, desde las 18 en el Monumental, por la décima fecha del Clausura. El Malevo llega como líder de la Zona B, pero Marcelo Gallardo tiene decidido cuidar piezas pensando en el duelo copero del próximo jueves frente a Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En ese marco, el Muñeco prepara una rotación con un mix de habituales titulares y suplentes, buscando nivelar cargas. En ese sentido, la principal incógnita pasa por el mediocampo. Es que ni Juan Carlos Portillo, afectado por un traumatismo en la cresta ilíaca, como Enzo Pérez, que sufrió un corte en la rodilla izquierda, podrán estar a disposición. Ante esta situación, Gallardo baraja dos nombres: mantener a Kevin Castaño y apostar nuevamente por el juvenil Agustín De la Cuesta, quien podría sumar su segundo partido consecutivo como titular tras debutar ante Atlético Tucumán.

En la defensa, Franco Armani se mantiene en el arco como garantía. Luego, Fabricio Bustos ocuparía el lugar de Gonzalo Montiel el lateral derecho, mientras que Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, reemplazando a Lautaro Rivero, conformarían la zaga central. La otra duda se ubica en el costado izquierdo: Gallardo evalúa darle descanso a Marcos Acuña, lo que abriría la puerta a Milton Casco, aunque no se descarta que el Huevo siga sumando rodaje.

El mediocampo de Castaño y De la Cuesta podría completarse con Ignacio Fernández y Giuliano Galopo como los motores de juego, siempre y cuando ambos estén en condiciones de arrancar. En todo caso, Santiago Lencina también se ofrece como una posibilidad.

En ofensiva, todo indica que Maximiliano Salas descansaría tras el gran desgaste realizado en Brasil. Su lugar lo ocuparía Facundo Colidio, que se perfila para acompañar a Miguel Ángel Borja en el ataque.

La probable formación de River vs. Riestra

Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Acuña o Casco; De la Cuesta, Castaño, Galoppo, Fernández; Colidio y Borja. Una alineación alternativa, pero con la exigencia intacta de sumar puntos frente a un Riestra que llega entonado.

