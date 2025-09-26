Los idas y vueltas terminaron con final feliz. En medio de una semana complicada para River, con la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y la derrota con Atlético Tucumán por el campeonato local, el Millonario puede cerrar este viernes con una buena noticia en lo que respecta a su plantel.

Es que la novela relacionada al futuro de Ian Subiabre llegó a su fin. El juvenil, en conflicto respecto a su renovación contractual, finalmente acordó, de palabra, renovar su vínculo con River y podrá volver a estar a disposición de Marcelo Gallardo. Así mismo, también formará parte del plantel de la Selección Argentina en el Mundial sub 20.

La AFA, a modo de presión ante esta problemática, había condicionado la presencia de Subiabre en el equipo de Diego Placente. Si no renovaba con el equipo de Núñez, no iba a poder estar en la cita juvenil que se jugará en Chile. Finalmente, para que toda la historia tenga un deselance positivo, este viernes se selló su renovación con River.

La principal traba que existía en su renovación era una disputa entre las dos partes. River quería ponerle una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, como a todos sus juveniles, pero su representación -liderada por Claudio Paul Caniggia- se negaba a ello, a menos que se le brindara un salario acorde a dicha cláusula.

Tras estos idas y vueltas, que llevaban meses y que se tensionó mucho más en los últimos días, se dio una reunión en AFA en la que se acordó una renovación que dejó a todas las partes conformes. Ian Subiabre volverá a ser tenido en cuenta por Gallardo en River, y podrá jugar el Mundial sub 20 sin problemas. Fin de la novela.

Ian Subiabre celebrando un gol suyo en la Selección Argentina.

Los detalles de la renovación de Ian Subiabre

Finalmente, el entorno de Subiabre y el jugador en sí acordaron extender su contrato con River hasta diciembre del 2028. Además, se le mejorará el salario y se lo blindará con la cláusula de rescisión de 100 millones de dólares que ya poseen Bautista Dadín, Santiago Lencina y Alex Woiski, entre otros juveniles.

Los números de Subiabre en el año

Ian Subiabre juega en una posición donde hay mucha competencia. Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Miguel Ángel Borja están por delante suyo en la consideración de Marcelo Gallardo, así y todo logró hacerse un lugar y sumó minutos en lo que va del año. En total acumula 425 minutos distribuidos en 15 partidos en los que marcó un gol y brindó una asistencia.