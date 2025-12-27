Emiliano Vecchio cambió de equipo después de 2 meses, jugará en el ascenso de Chile y firmó su contrato en un inhóspito lugar

La actividad en el mercado de pases continúa con su flujo habitual, donde los diferentes futbolistas que se mueven por todo el planeta siguen buscando definir sus respectivos futuros. Uno de ellos es Emiliano Vecchio, quien estaba en Club de Regatas San Nicolás, con quien firmó en octubre pasado, y ahora tiene un nuevo destino.

El mediocampista rosarino, a sus 37 años, abandonó el Torneo Regional Federal Amateur para regresar a Unión Española, que se encuentra en la Liga de Ascenso de Chile. Pero lo curioso de lo que será su tercer ciclo en el cuadro hispano es que ¡firmó su contrato en medio de la playa!, durante sus vacaciones.

Vecchio, que tiene pasado en clubes como Rosario Central, Racing, Santos y Colo-Colo, viajó con su familia hasta Brasil para disfrutar de la llegada de la Navidad. Y mientras gozaba de la arena, el sol y el mar de Arraial do Cabo, su pareja se encargó de filmarlo mientras estampaba la rúbrica en el vínculo contractual.

Ahora, el futbolista tendrá una nueva oportunidad en uno de los clubes donde mejor nivel mostró, y con el que buscará el tan ansiado ascenso, ya que La Furia perdió la categoría por segunda vez en su historia, cortando una racha de 28 años en la Primera División del fútbol chileno.

Emiliano Vecchio fingió la muerte de su hermano para salir de fiesta

Tras llegar en un pésimo estado físico, algo que fue recuperando con el correr del tiempo y así transformarse en la gran estrella de Unión Española para alcanzar la final de Torneo Clausura 2012, instancia en la que fueron derrotados a manos de Huachipato, el rosarino quedó marcado en el club chileno.

En aquel entonces, el mediocampista ofensivo fingió el fallecimiento de su hermano para llevar a cabo una fiesta por su matrimonio. Pero cuando se reincorporó, mientras estaba en el ojo de la tormenta, negó la afirmación: “Él está muy mal, pero no está muerto”, indicó.

Su accionar le trajo un enorme conflicto con sus compañeros y con el cuerpo técnico de los Hispanos, por lo que fue marginado durante un tiempo. Y la mentira le generó una mala reputación que sigue vigente al día de hoy.

