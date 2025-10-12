Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Este domingo y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, River recibe a Sarmiento de Junín en un partido fundamental para empezar a diagramar las tablas de posiciones de cara a la recta final. En ese sentido, en el Millonario hay una sorpresiva baja en el equipo titular y se debe a la ausencia de Marcos Acuña, que no es parte del armado táctico ante el conjunto juninense.

Conocé los pronósticos de River vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025.

El elenco que comanda tácticamente Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor momento. Es que acumula 5 derrotas en los últimos 6 encuentros, por lo que es sumamente necesario el triunfo para comenzar a encaminar la clasificación a los octavos de final y recuperar parte de la confianza que bien supo tener antes de la durísima eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Lo cierto es que Acuña no juega porque está convocado a la Selección Argentina. Como el combinado nacional está en plena fecha FIFA en Estados Unidos donde ya venció a Venezuela y está próximo a enfrentar a Puerto Rico, el lateral izquierdo no pudo estar a disposición del Muñeco por haber integrado la nómina de jugadores que solicitó Lionel Scaloni para estos días.

Marcos Acuña, futbolista de River Plate y la Selección Argentina.

Si bien no jugó ante el seleccionado Vinotinto por una molestia en la rodilla, tampoco hubiese estado disponible para River si estaba en óptimas condiciones físicas. El propio Scaloni se refirió a su cuestión en conferencia de prensa y reveló: “Preferimos no arriesgarlo. Entrena al margen porque vino con un problema y veremos para el segundo partido si está en condiciones”.

Posible formación de River ante Sarmiento

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas.

