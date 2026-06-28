Quién fue el actor determinante para que Lucas Beltrán vuelva a River

El Millonario tenía acordado con Fiorentina el regreso del Vikingo, pero el futbolista dudaba hasta que llegó el llamado de una figura central.

River pisó fuerte en el mercado de pases en estas últimas horas. Acordó los arribos de Rafael Santos Borré y Giovanni González, por otro lado encaminó el regreso de Lucas Beltrán. Los de Núñez habían llegado a un acuerdo con Fiorentina hace unos días para comprar el 50% del pase a cambio de 7 millones de euros, pero faltaba el visto bueno del delantero.

Lucas Beltrán tiene 25 años y desembarcó en Europa a mediados de 2023, luego de un excelente semestre en River. Fiorentina lo compró, allí estuvo por dos temporadas y luego se marchó a préstamo a Valencia. El Vikingo no tuvo su mejor año en el conjunto español y debía regresar a la Fiore, pero el Millonario apareció en escena y fue a la carga por él.

Lucas Beltrán en Valencia. (Foto: Getty).

Coudet, el actor clave para que Beltrán vuelva a River

Lucas Beltrán nunca ocultó su amor por River, pero la realidad es que cuando le llegó el llamado del Millonario en un principio dudó en volver, no por una cuestión deportiva, sino más bien por el deseo de continuar en Europa y triunfar allá. Bolavip pudo saber en exclusiva que Eduardo Coudet fue determinante para que el Vikingo decida regresar a Núñez.

Mediante llamados, el entrenador le dijo que lo considera fundamental en su esquema, que va a ser un jugador con un rol preponderante y que quería contar con él. Para Beltrán fue clave que el entrenador se manifieste de esta manera y por eso las dudas quedaron atrás y en los próximos días viajará a Buenos Aires para sumarse a River.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

Publicidad

La última temporada de Lucas Beltrán

En 2023, Lucas Beltrán se marchó a Fiorentina y allí permaneció hasta mediados de 2025, cuando fue cedido a préstamo por una temporada a Valencia. En el elenco español acumuló 1604 minutos distribuidos en 30 partidos en los que marcó tres goles y brindó dos asistencias. Cabe recordar que el conjunto Che no tuvo una buena temporada en LaLiga.

DATOS CLAVE