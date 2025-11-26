River 2026: los jugadores que se van a ir y los “refuerzos” que tendrá Gallardo

River no encontró el rumbo en todo 2025. Marcelo Gallardo tuvo sus responsabilidades como conductor del grupo, los dirigentes también las suyas por haber gastado demasiado dinero en refuerzos que no estuvieron a la altura y los jugadores no estuvieron exentos de culpa.

De cara al 2026 habrá un recambio importante en River, tal como sucedió en los últimos mercados de pases y bastante alejado al ideal que tuvo Marcelo Gallardo en casi todo su primer ciclo, en el cual la premisa era mantener al plantel el mayor tiempo posible.

Los que se van sí o sí

Son seis los futbolistas de River que finalizan su contrato en diciembre de 2025 y no serán renovados, por lo que se marcharán del Millonario. Se trata de Ignacio Fernández, Milton Casco, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni. A estos nombres hay que sumar a Paulo Díaz, quien directamente ni concentró para los últimos dos partidos y no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Miguel Ángel Borja se irá de River. (Foto: Getty).

Los que podrían irse

Algunos futbolistas que no tuvieron un buen 2025 podrían marcharse ante la llegada de ofertas importantes. En Núñez tomaron la decisión de no declarar intransferible a nadie, pero la realidad es que hay algunos futbolistas que son intocables como puede ser el caso de Lautaro Rivero. Ahora bien, quienes pican en punta para irse ante la llegada de una oferta interesante son: Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli.

Los pibes reforzarán al plantel

Más allá de los refuerzos que lleguen desde afuera, Marcelo Gallardo tendrá a disposición a muchos de los chicos que hicieron su estreno en Primera este año y reforzarán al plantel. Jugadores como Agustín Ruberto -que se perdió casi todo 2025 por lesión-, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Juan Cruz Meza, Agustín Obregón, Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta o Giorgio Costantini prometen ser alternativas reales para darle soluciones al entrenador y lo harán con algo de rodaje en Primera en el lomo.

Thiago Acosta. (Foto: Getty).

Los dos nombres que suenan de afuera para llegar a River

Si bien la decisión de Marcelo Gallardo era esperar a que termine el año futbolístico para River antes de empezar a pensar en nombres. Bolavip puso saber que en Núñez posaron los ojos en Luciano Gondou y ya hubo acercamientos informales. Por otro lado, también interesa el lateral por izquierda Mateo Del Blanco, que se desempeña en Unión de Santa Fe.

