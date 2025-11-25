Es tendencia:
River Plate

Vuelve la exigencia extrema: la decisión de Marcelo Gallardo luego de la eliminación de River en el Torneo Clausura

El entrenador busca cambiarle la cara al plantel luego de una mala temporada, en la que no logró títulos.

Por marco d'arcangelo

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.
© GettyMarcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

La derrota ante Racing por el Torneo Clausura caló hondo en River ya que no solo quedó eliminado rápidamente, sino que también le dio cierre a una mala temporada, en la que además de no cumplir con sus objetivos, no depende de sí mismo para clasificar a la próxima Copa Conmebol Libertadores. 

Como consecuencia de esta eliminación, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, decidió darle dos días libres al plantel. De esta manera, regresará a los entrenamientos el próximo jueves, en donde el Muñeco tomará fuertes decisiones con respecto al plantel para 2026.

Es que, el equipo entrenará jueves y viernes, para luego ser licenciado por vacaciones hasta el 20 de diciembre. Es decir, los futbolistas trabajarán entre las fiestas con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2026, programada para finales de enero. 

El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar acá estaré”, explicó el Muñeco en conferencia de prensa, en la que afirmó que continuará en el club para el próximo año y que el plantel contará con poco más de tres semanas de descanso tras un año largo. 

“Vamos a volver a reunirnos dentro de dos días, comunicar las cosas que haya que comunicar, empezar a trabajar en eso y en cuándo volvemos, que seguramente va a ser antes de las fiestas para trabajar”, continuó el DT sobre cómo serán esos dos días de prácticas. 

Según pudo saber Bolavip, en estos dos entrenamientos el Muñeco no contaría con todo el plantel, debido a que quedarían licenciados los jugadores que no serían tenidos en cuenta para la próxima temporada, sumado también a quienes no seguirán debido a que no renovarán su contrato. 

En este contexto, tanto Miguel Borja como Paulo Díaz, marginados por el DT, podrían ausentarse de estas prácticas. En el mismo sentido, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Giuliano Galoppo, quienes finalizan su vínculo el 31 de diciembre, podrían seguir los mismos pasos. 

No se vio en TV: la reacción de Marcelo Gallardo al agónico gol de Racing en la caída de River por los octavos del Torneo Clausura 2025

En síntesis

  • Tras ser eliminado, el DT Marcelo Gallardo licenció al plantel de River por dos días; el regreso a los entrenamientos será el próximo jueves.
  • El plantel de River trabajará jueves y viernes y luego será licenciado por vacaciones hasta el 20 de diciembre, volviendo a entrenar entre las fiestas.
  • Jugadores como Miguel Borja, Paulo Díaz y los que finalizan contrato el 31 de diciembre (Nacho Fernández, Enzo Pérez, etc.) podrían no presentarse en estas prácticas.
Marco D'arcangelo

