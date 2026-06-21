River hoy: Beltrán dijo que no, Deossa quedó casi descartado y la decisión de Gio Simeone

Todas las novedades del Millonario de este domingo 21 de junio, con el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 21 de junio de 2026, con el plantel en España realizando la pretemporada y el foco puesto en el mercado de pases. Lucas Beltrán rechazó el ofrecimiento y no llegará al Millonario, Deossa quedó casi descartado, Gio Simeone presiona para llegar y los dos clubes europeos que quieren a Matías Viña.

Beltrán le dijo que no a River

El pasado sábado se dio a conocer que River y Fiorentina habían llegado a un acuerdo por Lucas Beltrán. Los de Núñez ofrecieron desembolsar 500 mil euros por un préstamo y una opción de compra de 6.7 millones de euros por el 55% del pase. Los italianos aceptaron, pero restaba que el futbolista suba el pulgar.

Bolavip pudo saber en exclusiva que Lucas Beltrán rechazó el ofrecimiento de River. El motivo del delantero es que quiere seguir en el fútbol europeo. Cabe recordar que, tras brillar en el Millonario, a mediados de 2023 se marchó a Fiorentina y luego de dos temporadas allí pasó a préstamo a Valencia.

Lucas Beltrán todavía no hizo pie en el fútbol europeo. No logró mostrar su mejor versión y por eso desde Fiorentina no veían con malos ojos una salida, pero el Vikingo no tiene el deseo de regresar a Argentina en el corto plazo. Actualmente tiene 25 años y considera que puede dar pelea en el Viejo Continente.

Lucas Beltrán pasó la última temporada en Valencia. (Foto: Getty).

Deossa, cerca de llegar a Vasco da Gama

Si bien River realizó dos ofrecimientos formales por Nelson Deossa, Real Betis siempre pretendió más dinero. En las últimas horas se pudo saber que Vasco da Gama desembolsaría 13.5 millones de dólares para quedarse con el colombiano y todo está encaminado para que el acuerdo se cierre. De esta manera, los de Núñez se bajan de la pelea.

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Nelson Deossa. (Foto: Getty).

Gio Simeone y una jugada para acercarse a River

Una de las negociaciones más complejas que lleva a cabo River es con Torino por Gio Simeone. Los italiano pretenden recibir 15 millones de dólares por él, pero en Núñez se estirarían hasta 10. Bolavip pudo saber que el atacante, que desea volver al Millonario, viajará a Italia para dialogar en persona con los dirigentes y hacerles saber que quiere salir del club para regresar a Argentina y ser dirigido por Eduardo Coudet.

Gio Simeone viaja a Italia para presionar y llegar a River. (Foto: Getty).

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Dos clubes de Europa quieren a Viña

Viña llegó a River a comienzos de 2026 por pedido de Marcelo Gallardo. El uruguayo se desempeñaba en Flamengo y desde Núñez ofrecieron un préstamo por un año con un cargo bajo y una obligación de compra de 5 millones de dólares en caso de cumplir algunos objetivos.

River decidió interrumpir el préstamo del lateral mientras el uruguayo se encuentra en el Mundial. Su representante se puso mano a la obra para encontrarle club y desde Europa llegaron dos ofertas por él. Tanto Olympiakos como Panathinaikos -ambos clubes de Grecia- lo quieren y ya iniciaron gestiones por él.

Matías Viña en River. (Foto: Getty).

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