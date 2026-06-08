Cómo juega Mauro Arambarri, el nuevo refuerzo de River

Luego de presentar a Nicolás Otamendi como primer refuerzo, la dirigencia de River continuó trabajando en el mercado de pases y es por eso que cerró la llegada del volante uruguayo Mauro Arambarri, quien fue pedido por el entrenador Eduardo Coudet, ya que lo conoce de la liga española.

A lo largo de su carrera, Arambarri inició como mediocampista central en Defensor Sporting, por lo que una de sus principales características es que puede jugar como único volante central, sin un compañero al lado. De esta manera le da una variante a Coudet para reemplazar a Aníbal Moreno.

Con el correr de los años comenzó a transformarse en el famoso box-to-box, un jugador que acompaña al mediocampista central y que tiene mayor llegada al área. Tal es así que lleva 19 goles en su carrera. Con su despliegue físico, también es importante para ayudar a recuperar el balón.

Por otro lado, a pesar de medir 1.75, tiene un buen juego aéreo que le sirvió para marcar goles en el arco rival al llegar por sorpresa al área. En cuanto a otros aportes ofensivos, también aportó 11 asistencias, en una clara muestra de cómo pasó de ser un 5 natural a un todoterreno.

Otra de las virtudes de Arambarri está en la pegada. En Getafe, club al que llegó en 2018 y disputó más de 250 partidos, es el encargado de manejar tanto los tiros libres como los penales. De hecho, por esta vía le convirtió dos goles a Alavés cuando Eduardo Coudet era el entrenador.

En cuanto a lo que le puede aportar a River, el uruguayo puede ser clave en dos sectores de la cancha. Primero, puede convertirse en el mediocampista central del Millonario, para que tanto Aníbal Moreno como Fausto Vera se transformen en sus internos por los costados.

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Además, puede ser el ladero de Moreno. Con el ex Palmeiras establecido como volante central desde su llegada al club, Arambarri puede ser su rueda de auxilio y ser un mediocampista que pise el área y así complementarse con Vera, quien es el único que cumple con estas características.

Ante esta llegada, le dará un mayor equilibrio a la mitad de la cancha del elenco de Coudet, ya que contará con tres mediocampistas que pueden jugar tanto de 5 posicional como de internos. Esto también le dará mayor movilidad tanto a Juan Fernando Quintero como a Tomás Galván cuando hagan las veces de enganche, ya que no deberán relevar las bandas.

Abreu habló sobre Arambarri

El ex delantero de River pasó por el streaming de Bolavip, Modo Mundial, en donde fue consultado por las características de juego de su compatriota y explicó en qué aspectos aportará el mediocampista para el sistema que usa Coudet en su plantel.

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“Lleva mucho tiempo en Europa y es un futbolista que tiene un muy buen pie, tiene agresividad para la recuperación. Tiene agresividad para recuperar, quita y tiene muy buen pase. Se incorpora muy bien para siempre ser un apoyo a los delanteros o a los extremos, o sea, tiene características para lo que es ese ese paladar futbolístico que necesita River”, afirmó.

Así juega Mauro Arambarri, el nuevo refuerzo de River

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