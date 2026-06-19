River le dio un ultimátum a Betis por Nelson Deossa: el día que fijó para definir su llegada

El Millonario quiere al colombiano como refuerzo, aunque no está dispuesto a extender indefinidamente las negociaciones ni a pagar cifras que considera fuera de mercado.

River sigue pisando el acelerador en el mercado de pases. Después de avanzar con una profunda renovación del plantel y con la pretemporada ya en marcha, la atención de la dirigencia está puesta en sumar nuevas caras al equipo. Con Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri ya confirmados, uno de los nombres que continúa entre las prioridades es el de Nelson Deossa.

Sin embargo, el interés no significa que River vaya a esperar indefinidamente. Las negociaciones con Betis se vienen estirando más de lo previsto y, ante ese escenario, en Núñez decidieron marcar una postura clara para evitar que la novela se prolongue durante todo el mercado.

Según pudo saber Bolavip, el Millonario mantiene desde hace semanas su interés por el mediocampista colombiano de 26 años, aunque también fijó una fecha límite para intentar resolver la operación: el próximo 30 de junio.

La postura del club es clara. Si bien consideran que Deossa reúne condiciones que podrían potenciar el mediocampo y encaja dentro del perfil que busca el cuerpo técnico, entienden que la negociación debe mantenerse dentro de parámetros razonables. Por eso no están dispuestoa a ingresar en una puja económica que altere su planificación o les haga utilizar energías de otras gestiones que también forman parte de la planificación del mercado.

Nelson Deossa interesa en River pero su nombre todavía está lejos (Getty Images).

Cómo avanza la situación por Deossa

Por estas horas, la discusión entre ambos clubes gira alrededor de dos cuestiones: el monto de la transferencia y el porcentaje del pase que formaría parte de la operación. River está dispuesto a realizar una inversión importante, aunque siempre dentro de una cantidad de dinero que se ajuste a la valoración que el club hace del futbolista.

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Y es justamente ahí donde aparece la principal diferencia entre las partes. En Núñez entienden que las cifras que trascendieron en algunos medios europeos están por encima de lo que consideran un valor lógico para el jugador. Mientras, la mirada interna es que Deossa tuvo momentos interesantes en Betis, pero no una evolución deportiva que justifique una operación fuera de mercado.

De todas maneras, la dirigencia mantiene la calma. Si bien el colombiano es un nombre que gusta y sigue en carpeta, puertas adentro remarcan que la planificación deportiva no depende exclusivamente de su llegada. River continúa trabajando sobre distintas alternativas para reforzar el plantel y no pretende quedar atado a una sola negociación. Para tomar una posible referencia, el sitio especialziado Transfermkt tasa al jugador en un total de 9 millones de euros.

Por eso, mientras espera una respuesta desde España, el mensaje ya fue transmitido: si la operación no encuentra un punto de acuerdo dentro de los tiempos y condiciones que considera adecuados, River avanzará por otros objetivos del mercado.

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