Fue cartonero y no llegó a debutar en el River de Gallardo: Facundo Medina, la sorpresa de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El defensor de Olympique de Marsella se metió en la lista y jugará su primera Copa del Mundo.

Con 9 cambios respecto al plantel campeón en Qatar 2022, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio la lista con los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en el que formará parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Dentro de esta nómina hubo un nombre que llamó la atención y el mismo es el de Facundo Medina. El surgido de las divisiones inferiores de River, que puede jugar tanto de marcador central como de lateral izquierdo, le ganó el lugar a Marcos Acuña y peleará con Nicolás Tagliafico por la titularidad.

Previo a dar el salto al profesionalismo, el camino del oriundo de Villa Fiorito tuvo palos en la rueda. Tal es así que hasta los 13 años ayudó a sus padres, que trabajaban como cartonero, para sumar ingreso extra a su hogar. A pesar de esto, nunca le faltó un plato de comida.

Con edad de inferiores el lateral y defensor zurdo llegó al Millonario, que le dio pensión durante su estadía en la institución. Cuando estaba en la Reserva subió en varias oportunidades al plantel comandado por Marcelo Gallardo, pero no llegó a hacer su debut oficial.

Sin lugar en el primer equipo, Medina se marchó cedido a préstamo a Talleres de Córdoba, donde tuvo un gran desempeño. Como consecuencia de esto, la dirigencia de la T decidió comprarle su pase y de esta manera el jugador dejó de pertenecer al elenco de Núñez.

Desde allí, su carrera fue en alza. Tal es así que primero Racing de Lens lo incorporó a mediados de 2020 y allí se convirtió en uno de los referentes del equipo. Esto le valió que para la actual temporada Olympique de Marsella se fije en él y lo incorpore a préstamo para formar una dupla central junto a Balerdi.

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Además, estos buenos rendimientos lo pusieron en el radar de la Selección Argentina. Su debut se dio a los 21 años, en la victoria ante Bolivia por 2 a 1 por las Eliminatorias. En aquella oportunidad ingresó a falta de un minuto en lugar de Lautaro Martinez.

Dentro del ciclo Scaloni, formó parte de distintas convocatorias y quedó afuera del último recorte de la lista para el Mundial 2022. De cara a la Copa América tampoco fue parte del plantel debido a que corrió detrás de la consideración con Marcos Acuña. Ahora, tendrá la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo y darle variantes a Scaloni tanto de central como lateral.

Los números de Facundo Medina en la temporada

En su primera temporada como jugador de Olympique Marsella, el defensor argentino disputó un total de 26 partidos, en los que no convirtió goles y aportó una asistencia. Además, recibió nueve tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2015 minutos en cancha.

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