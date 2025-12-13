Eligió la Selección de Italia sobre Argentina, pasó por dos equipos de la Serie A y hoy pelea por no descender a la quinta división

En el fútbol, los caminos hacia la consolidación profesional rara vez son líneas rectas. A veces, incluyen altos y bajos impensados. Ese parece ser el recorrido de Lucas López Salgado, el arquero argentino de 19 años que, tras dejar las inferiores de Ferro Carril Oeste, pasó de compartir entrenamientos con Gianluigi Donnarumma a defender el arco en la cuarta categoría del Calcio.

Apodado El Loco, el joven categoría 2006, oriundo de Buenos Aires, es hoy el dueño de los tres palos del Imolese Calcio 1919, un club histórico de la región de Emilia-Romaña que, tras varias refundaciones, pelea por su supervivencia deportiva. Pero antes de esta realidad, López Salgado protagonizó un capítulo de película.

El itinerario europeo y el llamado de la Azurra

La historia del guardameta dio un vuelco a mediados de 2022, cuando decidió armar las valijas y dejar las juveniles de Ferro para probar suerte en Europa. Su primer destino fue el Torino, donde se integró al equipo Sub-18. Tras un breve préstamo en la Sub-19 del Imolese, su talento llamó la atención de la Fiorentina, que lo fichó para sus divisiones inferiores a mediados de 2023.

Lucas López junto a Lucas Beltrán durante un entrenamiento con la Primera de Fiorentina (@lukaalopez_).

Fue durante su estadía en la Viola, donde llegó a entrenar con la Primera División, cuando su teléfono sonó con un prefijo inesperado. Corría el año 2024 y la Selección de Italia, dirigida por Luciano Spalletti, se preparaba para las eliminatorias rumbo a la Eurocopa. Ante la lesión de uno de los arqueros citados, el DT de la Azzurra posó sus ojos en el argentino.

López Salgado aceptó sin dudar la citación para darle paso a un sueño: entrenar a la par de Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli) e Ivan Provedel (Lazio). Aquella experiencia lo puso en el radar internacional, aunque marcó, al menos momentáneamente, un alejamiento de la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también Augusto Batalla, del “fracasé en River” al sufrimiento por San Lorenzo y su buen momento en España que alimenta el sueño de la Selección Argentina: “Sería una locura”

ver también La primera baja que tendría Estudiantes tras la final ante Racing y por culpa de un campeón de la Copa Libertadores

La postal para el recuerdo que se llevó Lucas López con Donnarumma tras ser citado por Italia (@lukaalopez_).

La realidad: curtirse en la Serie D

Un año después, lejos de los flashes de la selección mayor, el fútbol para a López en una etapa de maduración. Es que a mediados de 2024 decidió bajar al barro para firmar contrato con el primer equipo del Imolese por dos temporadas, asumiendo la responsabilidad de ser titular con apenas 19 años.

En lo que va de la presente campaña, los números marcan que el ex Ferro se afianzó en el equipo: atajó 16 partidos, logrando mantener la valla invicta en 6 oportunidades y recibiendo un total de 16 goles. Aunque el contexto grupal no es el mejor de todos.

Publicidad

Publicidad

Actualmente, Lucas López defiende la camiseta de Imolese en la Serie D (@lukaalopez_).

Actualmente, el Imolese se ubica 13°, en zona de repechaje para no descender, con una cosecha magra de tres victorias, siete empates y cinco derrotas. En este contexto adverso, el argentino aspira a erige como una garantía bajo los tres palos, aplicando todo lo aprendido desde Caballito hasta en el predio de la Selección de Italia.

Datos clave

Lucas López Salgado (19 años), ex Ferro , es el arquero titular del Imolese en la Serie D de Italia.

(19 años), ex , es el arquero titular del en la de Italia. En 2024, fue citado por Luciano Spalletti para entrenar con la Selección de Italia junto a Gianluigi Donnarumma .

para entrenar con la junto a . Acumula 16 partidos y 6 vallas invictas en la presente temporada, luchando por la permanencia.

Publicidad