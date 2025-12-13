Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Se ilusiona con que Scaloni lo lleve al Mundial, prefiere River sobre Boca y se comparó con Leandro Paredes: “Tengo cosas de él”

El mediocampista de 24 años no solo se ilusionó con jugar la próxima cita mundialista, sino que también sueña con jugar en River.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Enzo Barrenechea, mediocampista de Benfica.
© Getty ImagesEnzo Barrenechea, mediocampista de Benfica.

A lo largo y a lo ancho de toda la historia dentro del planeta fútbol, miles y miles de futbolistas han revelado su deseo de jugar tanto en River como en Boca. Pero lo que más sorprendió es que uno de los que apuesta a jugar el próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, además de elogiar a Leandro Paredes, declaró ser fanático del club de Núñez.

Es muy poco común que los futbolistas idolatren y/o se vean reflejados en los jugadores del acérrimo rival. Pero es algo que ocurre con Enzo Barrenechea, que jugó en Juventus y Aston Villa, en la actualidad se encuentra en Benfica y que anhela el llamado de Lionel Scaloni para disputar la cita mundialista con la camiseta de la Selección Argentina.

Durante la charla que mantuvo Enzo Barrenechea con el youtuber Ezzequiel, fue consultado si prefería “¿jugar en Boca o en River?”. Y sin dudarlo, el mediocampista que tiene contrato hasta mediados de 2026 contestó: “Elegiría River”. A lo que añadió: “De chico era hincha”. Pero hubo otro dato que llamó la atención.

El entrevistador le preguntó quién es el mejor futbolista en su puesto, actualmente, y respondió “Vitinha”. Pero cuando la consulta abarcó al fútbol argentino, no dudó: “Lea Paredes”, indicó. Y luego, ya pensó de cara a lo que se viene en el corto plazo: “Uno se ve jugando el próximo mundial, pero depende de muchas cosas”, exclamó.

“Creo que tengo cosas de Lea Paredes, sobre todo en la suela”, destacó en el momento que le consultaron cuál era el “jugador del que tengas cosas”. El joven nacido en Villa María admira al mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, y no teme ocultarlo, pese a que su corazón tira para la vereda opuesta a la del nacido en San Justo.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cómo llegó Enzo Barrenechea a Benfica?

Juan Sebastián Verón reveló el clima de la Selección Argentina en Francia 98: ”Lo quería pelear”

ver también

Juan Sebastián Verón reveló el clima de la Selección Argentina en Francia 98: ”Lo quería pelear”

Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

ver también

Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

Aston Villa no iba a tener en cuenta a Enzo Barrenechea, quien emigró a préstamo hacia Benfica. La operación se dio por un año con un cargo por tres millones de euros, además de que se colocó una cláusula de compra por 12 millones de la misma moneda, la cual se activará al final de la temporada, en junio de 2026.

DATOS CLAVES

  • Enzo Barrenechea confirmó ante el youtuber Ezzequiel que es hincha de River y jugaría allí.
  • El volante de Benfica eligió a Leandro Paredes como el mejor futbolista en su puesto.
  • El ex Juventus tiene contrato hasta 2026 y apunta a ser convocado al Mundial.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Mientras Gallardo espera por refuerzos, los dos nombres que volverán a River en 2026 tras salvarse del descenso
River Plate

Mientras Gallardo espera por refuerzos, los dos nombres que volverán a River en 2026 tras salvarse del descenso

Udinese, Ajax y Werder Bremen quieren llevarse a Julio Soler, el gran deseo de Gallardo
River Plate

Udinese, Ajax y Werder Bremen quieren llevarse a Julio Soler, el gran deseo de Gallardo

Eligió la Selección de Italia sobre Argentina, pasó por dos equipos de la Serie A y hoy pelea por no descender a la quinta división
Fútbol Internacional

Eligió la Selección de Italia sobre Argentina, pasó por dos equipos de la Serie A y hoy pelea por no descender a la quinta división

La verdad sobre el dilema de Ander Herrera en Boca: las pertenencias, el viaje a España y el posible retiro
Boca Juniors

La verdad sobre el dilema de Ander Herrera en Boca: las pertenencias, el viaje a España y el posible retiro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo