Se ilusiona con que Scaloni lo lleve al Mundial, prefiere River sobre Boca y se comparó con Leandro Paredes: “Tengo cosas de él”

A lo largo y a lo ancho de toda la historia dentro del planeta fútbol, miles y miles de futbolistas han revelado su deseo de jugar tanto en River como en Boca. Pero lo que más sorprendió es que uno de los que apuesta a jugar el próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, además de elogiar a Leandro Paredes, declaró ser fanático del club de Núñez.

Es muy poco común que los futbolistas idolatren y/o se vean reflejados en los jugadores del acérrimo rival. Pero es algo que ocurre con Enzo Barrenechea, que jugó en Juventus y Aston Villa, en la actualidad se encuentra en Benfica y que anhela el llamado de Lionel Scaloni para disputar la cita mundialista con la camiseta de la Selección Argentina.

Durante la charla que mantuvo Enzo Barrenechea con el youtuber Ezzequiel, fue consultado si prefería “¿jugar en Boca o en River?”. Y sin dudarlo, el mediocampista que tiene contrato hasta mediados de 2026 contestó: “Elegiría River”. A lo que añadió: “De chico era hincha”. Pero hubo otro dato que llamó la atención.

El entrevistador le preguntó quién es el mejor futbolista en su puesto, actualmente, y respondió “Vitinha”. Pero cuando la consulta abarcó al fútbol argentino, no dudó: “Lea Paredes”, indicó. Y luego, ya pensó de cara a lo que se viene en el corto plazo: “Uno se ve jugando el próximo mundial, pero depende de muchas cosas”, exclamó.

“Creo que tengo cosas de Lea Paredes, sobre todo en la suela”, destacó en el momento que le consultaron cuál era el “jugador del que tengas cosas”. El joven nacido en Villa María admira al mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, y no teme ocultarlo, pese a que su corazón tira para la vereda opuesta a la del nacido en San Justo.

¿Cómo llegó Enzo Barrenechea a Benfica?

Aston Villa no iba a tener en cuenta a Enzo Barrenechea, quien emigró a préstamo hacia Benfica. La operación se dio por un año con un cargo por tres millones de euros, además de que se colocó una cláusula de compra por 12 millones de la misma moneda, la cual se activará al final de la temporada, en junio de 2026.

