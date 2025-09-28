River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

Franco Armani ; Fabricio Bustos , Lucas Martínez Quarta , Paulo Díaz , Milton Casco ; Kevin Castaño , Giuliano Galoppo , Ignacio Fernández , Juan Fernando Quintero ; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja .

Ignacio Arce ; Nicolás Sansotre , Facundo Miño , Cristian Paz , Miguel Ángel Barbieri , Pedro Ramírez ; Milton Céliz , Pablo Monje , Antony Alonso ; Alexander Díaz , Jonathan Herrera .

Este domingo a la tarde y por le décima jornada del Torneo Clausura 2025, River recibe a Deportivo Riestra en un partido fundamental entre los dos máximos protagonistas de la zona B. El encuentro que se disputa en el Estadio Monumental comienza a las 18 horas y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría. El cotejo se puede ver por la pantalla de ESPN Premium y el minuto a minuto acá en Bolavip.