Este domingo a la tarde y por le décima jornada del Torneo Clausura 2025, River recibe a Deportivo Riestra en un partido fundamental entre los dos máximos protagonistas de la zona B. El encuentro que se disputa en el Estadio Monumental comienza a las 18 horas y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría. El cotejo se puede ver por la pantalla de ESPN Premium y el minuto a minuto acá en Bolavip.
Fútbol argentino
River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones
Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, el Millonario recibe al Malevo en el Estadio Monumental por la fecha 10.
El cuerpo arbitral para River - Riestra
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Jorge Broggi
Los últimos 5 encuentros de Riestra
- Riestra 1 - 0 Gimnasia | Torneo Clausura 2025
- Riestra 2 - 0 Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
- Talleres 0 - 1 Riestra | Torneo Clausura 2025
- Riestra 3 - 0 Sarmiento | Torneo Clausura 2025
- Rosario Central 1 - 1 Riestra | Torneo Clausura 2025
Últimos 5 partidos de River
- Palmeiras 3 - 1 River | Copa Libertadores 2025
- Atlético Tucumán 2 - 0 River | Torneo Clausura 2025
- River 1 - 2 Palmeiras 1 | Copa Libertadores 2025
- Estudiantes 1 - 2 River | Torneo Clausura 2025
- River 2 - 0 San Martín de San Juan | Torneo Clausura 2025
Probable formación de Deportivo Riestra
Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.
Posible formación de River
Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.
