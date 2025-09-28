Es tendencia:
River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, el Millonario recibe al Malevo en el Estadio Monumental por la fecha 10.

El cuerpo arbitral para River - Riestra

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Jorge Broggi
Los últimos 5 encuentros de Riestra

  • Riestra 1 - 0 Gimnasia | Torneo Clausura 2025
  • Riestra 2 - 0 Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
  • Talleres 0 - 1 Riestra | Torneo Clausura 2025
  • Riestra 3 - 0 Sarmiento | Torneo Clausura 2025
  • Rosario Central 1 - 1 Riestra | Torneo Clausura 2025

Últimos 5 partidos de River

  • Palmeiras 3 - 1 River | Copa Libertadores 2025
  • Atlético Tucumán 2 - 0 River | Torneo Clausura 2025
  • River 1 - 2 Palmeiras 1 | Copa Libertadores 2025
  • Estudiantes 1 - 2 River | Torneo Clausura 2025
  • River 2 - 0 San Martín de San Juan | Torneo Clausura 2025

Probable formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

Posible formación de River

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.

Por Nahuel De Hoz

Franco Armani e Ignacio Arce, arqueros de River y Deportivo Riestra.
© GettyFranco Armani e Ignacio Arce, arqueros de River y Deportivo Riestra.

Este domingo a la tarde y por le décima jornada del Torneo Clausura 2025, River recibe a Deportivo Riestra en un partido fundamental entre los dos máximos protagonistas de la zona B. El encuentro que se disputa en el Estadio Monumental comienza a las 18 horas y cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría. El cotejo se puede ver por la pantalla de ESPN Premium y el minuto a minuto acá en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

