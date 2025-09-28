Es tendencia:
Fútbol argentino

Tras la histórica victoria ante River, el DT de Riestra eligió a su entrenador favorito en Argentina: “Es el mejor”

Gustavo Benítez se rindió ante los pies de un colega, minutos después de hacer historia en el fútbol argentino.

Por Nahuel De Hoz

Gustavo Benítez, director técnico de Deportivo Riestra.
Este domingo 28 de septiembre, hubo un hecho histórico en el fútbol argentino: Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Estadio Monumental, por primera vez. No solo le permitió para consolidarse como único puntero de la zona B del Torneo Clausura 2025, sino que también sirvió para agudizar la crisis en la vereda opuesta. En ese contexto, Gustavo Benítez hizo una fuerte confesión.

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores de América, el Millonario buscaba dejar atrás la racha negativa pero se topó con el Malevo y sumó la cuarta derrota consecutiva. Con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, los de Bajo Flores se impusieron en el resultado a pesar del tanto convertido por Giuliano Galoppo que no fue suficiente para salir de este pésimo presente.

Lo cierto es que al término del encuentro, Benítez brindó una entrevista en exclusiva con ESPN y dejó una declaración que hizo mucho ruido en el ambiente. Lejos de agrandarse en el triunfo, el director técnico de Riestra se rindió ante Marcelo Gallardo y solo tuvo palabras de elogio. “Entiendo que el entrenador que enfrentamos es el mejor de Argentina”, confesó sin tener dudas.

Marcelo Gallardo, durante la derrota de River ante Deportivo Riestra. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Como si su frase anterior no fuera suficiente para demostrar su admiración por el Muñeco, el Tata también se refirió al presente de River. “No tengo dudas que lo va a sacar adelante porque tiene con qué y tiene buenos jugadores”, afirmó el DT del puntero del campeonato doméstico.

Luego, ya en referencia a lo que ocurrió en el campo de juego del Estadio Monumental, Benítez explicó qué debe pasar para que Riestra le pueda ganar a River en condición de visitante. “Hay que encontrarnos con el mejor de nuestros días y que River no tenga el mejor, creo que pasó eso”, reveló el entrenador en busca de justificar cómo se dio la victoria en el recinto de Núñez.

Además, en cuanto lo hecho por los futbolistas que dirige, volvió a hacer un breve análisis. “Fuimos eficaces, la situación que tuvimos en el segundo tiempo la pudimos concretar”, sostuvo en primer lugar. Pocos segundos más tarde y con una sutil pizca de sarcasmo, Benítez añadió: “Después pusimos unas rocas adelante de los volantes de River para que no nos filtren pases”.

Deportivo Riestra, puntero absoluto

El conjunto de Bajo Flores atraviesa el mejor momento de su historia. Con Benítez en el cargo, Deportivo Riestra está puntero con 22 puntos y mira a todos sus rivales desde lo más alto de la zona B. Además está quinto en la tabla anual, lo que significa que está en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y a solamente una unidad del repechaje a la Libertadores 2025.

