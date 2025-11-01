River hoy: Brito votó y explicó por qué se adelantaron las elecciones, Gallardo define equipo para recibir a Gimnasia

Mientras Marcelo Gallardo ultima detalles para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo en el Estadio Monumental, en River se vive una jornada por demás especial este sábado producto del desarrollo de las elecciones de comisión directiva.

Las puertas se abrieron a los socios desde las 10 de la mañana para que puedan comenzar a emitir su voto, algo que ya hizo el presidente actual Jorge Brito, quien además explicó la decisión de adelantar los comicios que históricamente se desarrollaban en diciembre.

¿Qué dijo Brito sobre la decisión de adelantar las elecciones?

El presidente del Millonario aseguró que el hecho de haber adelantado las elecciones de comisión directiva para este sábado primero de noviembre nada tuvo que ver con la realidad deportiva del equipo que conduce Marcelo Gallardo, que se quedó demasiado lejos de cumplir con los objetivos proyectados.

“Hemos aprendido para no volver a repetir cosas que vivimos. En la reelección de Rodolfo (D’Onofrio), el juez Bonadío suspende la elección y el club casi queda acéfalo, porque se postergaron por 15 días. La verdad que dije ‘son cuatro años, qué necesidad de hacerlo en la última semana de diciembre‘”, explicó este mismo sábado.

Y agregó: “Cuando decidimos esto estábamos en las tres competencias, aspirábamos a poder ganar uno, dos o tres títulos. No tuvo nada que ver con cuestiones deportivas. También nos pareció lo mejor y lo más natural hacer el traspaso al día siguiente de la elección”.

Duelo vs. Gimnasia de por medio

Mientras los socios de River habilitados para votar eligen entre las cinco listas que se presentaron para gestionar los destinos del club por los próximos cuatro años, el plantel que conduce Marcelo Gallardo realizará un último entrenamiento esta tarde para terminar de definir los detalles para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo desde las 20.30 en el Estadio Monumental.

La posible formación de River

A falta de confirmación oficial, que no se dará hasta las horas previas al encuentro, River podría alinear con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero o Juan Portillo, Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Las cinco listas que participan de las elecciones

Lista 1 – Frente River Primero

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidente 2°: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

Primer vocal: Antonio Caselli

Lista 2 – Frente Filosofía River

Presidente: Stefano Di Carlo

Vicepresidente 1°: Andrés Ballotta

Vicepresidente 2°: Ignacio Villarroel

Vicepresidente 3°: Mariano Taratuty

Primer vocal: Clara D’Onofrio



Lista 3 – Frente Ficha Limpia en River

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidente 3°: Bianca Lauría

Primer vocal: Pablo Lunati



Lista 4 – Frente River Somos Todos

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente: Pedro Tibaudin

Vicepresidente 2°: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

Primer vocal: Carlos Trillo

Lista 5 – Frente River Campeón Deportivo y Social

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidente 2°: Lucila Lancioni

Vicepresidente 3°: Érika Bedners

Primer vocal: Daniel Kiper