Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: Brito votó y explicó por qué se adelantaron las elecciones, Gallardo define equipo para recibir a Gimnasia

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 1 de noviembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
River hoy: Brito votó y explicó por qué se adelantaron las elecciones, Gallardo define equipo para recibir a Gimnasia
River hoy: Brito votó y explicó por qué se adelantaron las elecciones, Gallardo define equipo para recibir a Gimnasia

Mientras Marcelo Gallardo ultima detalles para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo en el Estadio Monumental, en River se vive una jornada por demás especial este sábado producto del desarrollo de las elecciones de comisión directiva.

Las puertas se abrieron a los socios desde las 10 de la mañana para que puedan comenzar a emitir su voto, algo que ya hizo el presidente actual Jorge Brito, quien además explicó la decisión de adelantar los comicios que históricamente se desarrollaban en diciembre.

¿Qué dijo Brito sobre la decisión de adelantar las elecciones?

El presidente del Millonario aseguró que el hecho de haber adelantado las elecciones de comisión directiva para este sábado primero de noviembre nada tuvo que ver con la realidad deportiva del equipo que conduce Marcelo Gallardo, que se quedó demasiado lejos de cumplir con los objetivos proyectados.

“Hemos aprendido para no volver a repetir cosas que vivimos. En la reelección de Rodolfo (D’Onofrio), el juez Bonadío suspende la elección y el club casi queda acéfalo, porque se postergaron por 15 días. La verdad que dije ‘son cuatro años, qué necesidad de hacerlo en la última semana de diciembre‘”, explicó este mismo sábado.

Tweet placeholder

Y agregó: “Cuando decidimos esto estábamos en las tres competencias, aspirábamos a poder ganar uno, dos o tres títulos. No tuvo nada que ver con cuestiones deportivas. También nos pareció lo mejor y lo más natural hacer el traspaso al día siguiente de la elección”.

Publicidad

Duelo vs. Gimnasia de por medio

Mientras los socios de River habilitados para votar eligen entre las cinco listas que se presentaron para gestionar los destinos del club por los próximos cuatro años, el plantel que conduce Marcelo Gallardo realizará un último entrenamiento esta tarde para terminar de definir los detalles para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo desde las 20.30 en el Estadio Monumental.

La posible formación de River

A falta de confirmación oficial, que no se dará hasta las horas previas al encuentro, River podría alinear con  Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero o Juan Portillo, Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Las cinco listas que participan de las elecciones

Lista 1 – Frente River Primero

Presidente: Luis Belli
Vicepresidente 1°: Hernán Riso
Vicepresidente 2°: Noelia Florentín
Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe
Primer vocal: Antonio Caselli

Publicidad


Lista 2 – Frente Filosofía River

Presidente: Stefano Di Carlo
Vicepresidente 1°: Andrés Ballotta
Vicepresidente 2°: Ignacio Villarroel
Vicepresidente 3°: Mariano Taratuty
Primer vocal: Clara D’Onofrio


Lista 3 – Frente Ficha Limpia en River

Presidente: Pablo Lunati
Vicepresidente 1°: Santiago Roca
Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten
Vicepresidente 3°: Bianca Lauría
Primer vocal: Pablo Lunati


Lista 4 – Frente River Somos Todos

Presidente: Carlos Trillo
Vicepresidente: Pedro Tibaudin
Vicepresidente 2°: Alejandra Sabatino
Vicepresidente 3°: Daniel Zononi
Primer vocal: Carlos Trillo

Publicidad


Lista 5 – Frente River Campeón Deportivo y Social

Presidente: Daniel Kiper
Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro
Vicepresidente 2°: Lucila Lancioni
Vicepresidente 3°: Érika Bedners
Primer vocal: Daniel Kiper

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Jorge Brito almorzó con Gallardo y el plantel por última vez como presidente
River Plate

Jorge Brito almorzó con Gallardo y el plantel por última vez como presidente

River hoy: horario del Superclásico, jugadores en riesgo, nuevo capítulo con Otamendi y la decisión de Brito sobre la presidencia
River Plate

River hoy: horario del Superclásico, jugadores en riesgo, nuevo capítulo con Otamendi y la decisión de Brito sobre la presidencia

Brito y Di Carlo no respaldaron a Gallardo tras sus polémicas frases
River Plate

Brito y Di Carlo no respaldaron a Gallardo tras sus polémicas frases

Fue campeón del mundo, corrió más de 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 y anunció su retiro con 45 años
FÓRMULA 1

Fue campeón del mundo, corrió más de 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 y anunció su retiro con 45 años

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo