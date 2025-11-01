Jorge Brito participó de las elecciones en River y le tiró un dardo a las SAD: “Demostramos que no hace falta un jeque árabe”

Este sábado 1 de noviembre, River elige nuevo presidente. Jorge Brito se presentó bien temprano para votar en el Gimnasio Principal del Estadio Monumental y pasó por los micrófonos de La Página Millonaria para ponderar su propia gestión. Además, invitó a los socios a votar a Stéfano Di Carlo.

“Antes no teníamos un estadio de 86.000 personas, ni un sistema de socios que permitiera a todos ellos poder venir a la cancha rotativamente”, expresó el dirigente sobre la obra de ampliación de la casa del Millonario, justo antes de apuntar contra las SAD: “Le demostramos al mundo que para hacer una inversión de 200 millones de dólares no hace falta tener un jeque árabe atrás”.

“No hace falta ser una sociedad anónima con inversores extranjeros. Se pudo hacer la inversión más importante de la historia de River solamente con la voluntad de los socios. Los dirigentes fuimos simplemente articuladores de esas voluntades”, agregó.

La autocrítica de Jorge Brito

“Obviamente, lo deportivo esperábamos que fuera más”, expresó Brito, reconociendo los pocos trofeos conseguidos en comparación con la gestión de Rodolfo D’Onofio, aunque aclaró: “No hubo una cuestión en la que compitiera lo edilicio con lo futbolístico, porque cuando uno mira, tenemos más presupuesto de fútbol que el que teníamos anteriormente. Hemos podido hacer la obra con ingresos genuinos que generaba”.

Y cerró: “Sabemos que hemos cometido errores, hemos hecho muchas cosas buenas, algunas otras no tanto. Por eso creo que la continuidad con Stéfano Di Carlo garantiza ese proceso de continuidad que arrancó hace 12 años y que creemos que todavía queda muchísimo por delante”.

Hasta cuándo se puede votar en River

Las elecciones en River se celebran desde las 10 hasta las 20 horas, las mismas serán en distintos espacios del club. Podrán votar todos los socios activos y plenos mayores de 16 años que tengan la cuota de septiembre de 2025 paga y más de tres años de antigüedad al 31 de octubre de 2025.

