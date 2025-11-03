Stefano Di Carlo, tajante sobre el equipo de Gallardo en medio de su asunción como presidente de River: “No nos gusta”

River oficializó este lunes el inicio de un nuevo ciclo institucional con la asunción de Stefano Di Carlo como el nuevo presidente de la institución. En un acto formal celebrado en el Monumental, el joven dirigente de 36 años tomó el mando, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del club. Tras verse ganador de las elecciones con un récord de participación de más de 26.000 socios y el 61,77% de los votos, continuará la línea de gestión del oficialismo.

Durante el acto oficial, luego de la entrega de diplomas a los miembros de la nueva comisión directiva, el flamante mandamás Millonario dio su primer discurso presidencial, el cual giró rápidamente hacia la crisis deportiva que atraviesa el club con una contundente autocrítica, pero apelando a la unidad para salir adelante.

“Hoy capaz el momento deportivo no es bueno, el hincha no está acostumbrado a este presente, no nos gusta y no nos representa desde la manera de juego“, abrió Di Carlo. Sin embargo, aseguró que esta situación no desviará el rumbo. “Son cuestiones que van de la mano de un plan y un proyecto. Esos planes tienen momentos, de los cuales se sale adelante si uno tiene en claro los desafíos y el horizonte. Tenemos mucha precisión en el plan y proceso que comenzó hace 12 años”, sostuvo.

“Tenemos claro hacia donde tenemos que ir, no nos tenemos que confundir con el momento. Tenemos la tranquilidad de que estamos todos unidos y esa comunión con jugadores, dirigentes y cuerpo técnico, nos va a sacar adelante y retomar a la senda de la que nos hemos desviado brevemente“, afirmó, buscando la fortaleza interna ante la adversidad.

El momento donde Brito le hace entrega del diploma presidencial a Di Carlo (@Eze_Azcona).

En esa línea, el nuevo presidente apeló a la unidad y la calma como claves para revertir la situación, pidiendo confianza a los socios. “No debemos perder de vista el objetivo histórico de River que son los resultados deportivos. Esto es una continuidad, pero también una nueva etapa. Somos hinchas de River con las mismas preocupaciones que todos“, afirmó.

Y cerró: “River va a estar siempre en el lugar donde le corresponde. Hay que tener templanza, convicción, seguridad y fe, como los socios tuvieron en nosotros para hacer seguir creciendo a River”.

La transición y el último discurso de Brito

El acto de traspaso de poder se llevó adelante con la presencia de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, quien entregó formalmente el diploma a Di Carlo. También estuvieron presentes Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como representantes de la AFA. La ceremonia incluyó la firma del acta de asunción, el pase formal de poder y la entrega a Brito de una plaqueta por su gestión de cuatro años.

Antes de ingresar en la autocrítica, al inicio de su discurso, Di Carlo destacó que la institución va por delante de todo. “Hay que saber el peso de la historia de este club. Por eso, en momentos como estos, me parece importante entender que nadie es fundacional, que nadie viene a entender nada y que la de River es una larga tradición plagada de éxitos deportivos e infraestructura. Los primeros dirigentes lograron hacer de este club el gigante que es hoy, en nuestra opinión, el más importante de la región”, afirmó Di Carlo.

El presidente saliente fue el primero en tomar la palabra, marcando un tono emotivo en la despedida y el balance de su gestión, recordando los momentos más difíciles del club. “Estoy emocionado. Es un día que nunca me voy a olvidar“, inició Brito, para luego recapitular cada uno de sus momentos como dirigente del club, primero como vocal y luego de presidente.

Además, remarcó que cada uno de los logros institucionales se consiguieron sin depender de terceros. “Es para demostrar que no hace falta un fondo de inversión, un jeque árabe, con una sociedad que tira para el mismo lado esto es posible“, manifestó.

Antes de dedicarle elogios al nuevo mandatario, Brito destacó la unidad política del club. “Me preguntaron si River es peronista o radical: River es peronista, radical y libertario, pero cuando entramos acá dentro, hablamos de River”, sentenció, para luego asegurar: “Stefano es distinto a toda la comisión directiva. Él se crió acá, se educó acá y es muy meritorio.” Y para cerrar, le envió éxitos a la próxima comisión directiva: “Le deseo lo mejor. Yo mañana voy a ser uno más de ustedes, para que este club siga creciendo con infraestructura y títulos“.

