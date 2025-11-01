Es tendencia:
El pedido de Rodolfo D’Onofrio a los hinchas en plenas elecciones en River: “Lo aprendí cuando estaba yo y ganamos todo”

El expresidente ya emitió su voto y transmitió un mensaje de unidad a los hinchas del Millonario.

Por Juan Ignacio Portiglia

Rodolfo D’Onofrio, quien fue presidente de River a lo largo de dos mandatos que incluyeron éxitos deportivos como la conquista de las Copas Libertadores de 2015 y 2018, ya emitió su voto este sábado en las elecciones de comisión directiva y aprovechó para hacer un pedido a los hinchas de cara al duelo que El Millonario disputará este domingo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Monumental.

Consciente del mal momento futbolístico que atraviesa el equipo que conduce Marcelo Gallardo, que se quedó muy lejos de cumplir con los objetivos que se habían trazado para este año, remarcó la importancia de acudir a la cancha para dar apoyo y no para hacer recriminaciones a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

“Hago un llamado para mañana a todos los hinchas de River, a los ochenta y seis mil que estaremos acá. Que vengamos a alentar al equipo, que es el momento de alentar y estar todos juntos, unidos. Que ya va a haber tiempo para que las nuevas autoridades hagan los análisis que correspondan”, manifestó.

Y agregó: “Ahora todos unidos. Lo aprendí mientras estaba yo. Cuando estábamos todos unidos, el cuerpo técnico, los jugadores, los directivos, los socios, los hinchas, ganamos todo. Pongamos esa energía para ver si podemos lograr que este grupo de jugadores nos puedan dar alegrías en los próximos partidos”.

Jorge Brito negó haber adelantado las elecciones por el mal presente futbolístico

Jorge Brito, presidente que hará el traspaso de mando este lunes 3 de noviembre a quien resulte ganador en las urnas, explicó que la decisión de adelantar las elecciones de diciembre a noviembre no tuvo nada que ver con el mal presente del equipo que conduce Marcelo Gallardo.

“Hemos aprendido para no volver a repetir cosas que vivimos. En la reelección de Rodolfo (D’Onofrio), el juez Bonadío suspende la elección y el club casi queda acéfalo, porque se postergaron por 15 días. La verdad que dije ‘son cuatro años, qué necesidad de hacerlo en la última semana de diciembre‘”, señaló apenas River abrió sus puertas a los socios para dar inicio a los comicios.

Y agregó:  “Cuando decidimos esto estábamos en las tres competencias, aspirábamos a poder ganar uno, dos o tres títulos. No tuvo nada que ver con cuestiones deportivas. También nos pareció lo mejor y lo más natural hacer el traspaso al día siguiente de la elección”.

