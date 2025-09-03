River hoy: futbolistas a recuperar por Gallardo, inamovibles para la ida ante Palmeiras y elogio de Galoppo a Maxi Salas

Tras dos días libres concedidos por Marcelo Gallardo luego de la victoria del último domingo 2-0 ante San Martín de San Juan en el Estadio Monumental, River regresó a los entrenamientos este miércoles sabiendo que no tendrá actividad el fin de semana por el desarrollo de una nueva Fecha FIFA, pero que lo que llegará a continuación pondrá en juego buena parte de los objetivos de la temporada.

El Millonario volverá a jugar el sábado 13 visitando a Estudiantes por la octava fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, que lo tiene como líder de la Zona B, y cuatro días más tarde disputará el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores como local ante Palmeiras.

Los jugadores que busca recuperar Gallardo

Con vistas a la acumulación de partidos que viene, que incluye la espera de la designación de una fecha para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, Marcelo Gallardo está buscando recuperar en el aspecto físico a futbolistas de suma importancia dentro del plantel.

Entre ellos destacan los nombres de Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quienes con sobrecargas musculares ni siquiera fueron parte de la convocatoria para el último duelo ante San Martín de San Juan. También se seguirá de cerca la evolución de Pity Martínez, quien se resintió de un viejo desgarro en el isquiotibial derecho y ya está dentro de los plazos en los que se esperaba que recibiera el alta médica.

Si está al cien por ciento desde lo físico, Driussi es una fija en la ida ante Palmeiras.

7 de 11 nombres ya son una fija para la ida ante Palmeiras

Más allá del duelo ante Estudiantes que será el primero para River en la vuelta a la competencia tras la Fecha FIFA, Marcelo Gallardo ya empezó a diagramar el equipo con el que saldrá a disputar la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el miércoles 17 en el Estadio Monumental.

En ese sentido, el DT ya parece tener siete de once nombres como inamovibles, salvo algún imprevisto, de la alineación inicial. Estos serían Franco Armani, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Elogios de Galoppo a Maxi Salas

Incluso con una lesión de por medio, Maximiliano Salas no tardó en ganarse el cariño de los hinchas de River y la confianza de sus compañeros; por entrega, por potencia y porque ya ha sabido vincularse de muy buena manera con el gol en sus primeros partidos.

Prueba de esa gran actualidad del ex Racing fue el elogio con el que recientemente lo premió Giuliano Galoppo, otro que viene acumulando buenos rendimientos con El Millonario. “Es como se lo ve. Es alguien que de la nada se genera una ocasión en momentos difíciles y eso es importantísimo. Yo le digo que él la va a aguantar y yo de ir al apoyo porque algo vamos a sacar. Es una gran alternativa que tenemos”, manifestó en diálogo con ESPN.

