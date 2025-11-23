River hoy: la formación vs. Racing, los puestos a reforzar y los nombres que suenan

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 23 de noviembre de 2025, el día previo a enfrentar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura. El once que pondría Marcelo Gallardo desde el arranque, por qué fue positivo que Lanús gane la Copa Sudamericana, los puestos a reforzar de cara al 2026 y qué nombres suenan.

La formación de River para visitar a Racing

El próximo lunes, a partir de las 19.15 horas, River visitará a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para enfrentar a los Gustavo Costas sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿Por qué a River le vino bien que Lanús salga campeón de la Copa Sudamericana?

River quedó cuarto en la tabla anual, por lo que el año que viene debería jugar la Copa Sudamericana, pero todavía tiene algunas vías para clasificar a la Copa Libertadores. La que lo lleva directamente a la fase de grupos es salir campeón del Torneo Clausura, pero también podría iniciar su camino en la Fase 2 y para eso necesitará que el ganador del torneo sea alguno de los equipos que ya están clasificados: Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors -los primeros tres de la anual- o Lanús, que lo hizo por ganar la Sudamericana.

¿Qué puestos buscará reforzar River?

En River se irán muchos jugadores y algunos puestos quedarán con poco recambio. Por tal motivo, el Millonario irá en la búsqueda de un marcador central ante las posibles salidas de Paulo Díaz y Sebastián Boselli, de un lateral por izquierda -se irá Milton Casco- de un volante central -Enzo Pérez no continuará- y también de un delantero de área ya que Miguel Borja se irá. También existe la posibilidad que se marche Fabricio Bustos y ahí habrá que reforzar el lateral derecho.

También hay que contemplar que de cara al 2026, Marcelo Gallardo tendrá en cuenta a algunos de los chicos que en este 2025 se destacaron en Reserva y serán alternativas, como puede ser el caso de Agustín Obregón, que ingresó ante Vélez por Bustos o también de Agustín Ruberto y Joaquín Freitas para reforzar la ofensiva.

Los nombres que están en carpeta

Desde Núñez todavía no quieren hablar de nombres propios, pero Bolavip pudo saber que un delantero que interesa de cara al próximo mercado de pases es Luciano Gondou, que ya pasó por las Inferiores del club y ahora se desempeña en Zenit de Rusia. Otro nombre que está en carpeta es el de Mateo Del Blanco, lateral por izquierda de Unión de Santa Fe que es el actual máximo asistidor del Torneo Clausura.

