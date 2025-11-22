Fue compañero de Gallardo en River, ganó la Libertadores en 2015 y criticó al DT: “No le encontró la vuelta al equipo”

Son realmente muy pocos los jugadores que fueron compañeros de Marcelo Gallardo y luego dirigidos por él. Sin embargo, Javier Saviola es el claro ejemplo de eso y no dudó en manifestar su opinión sobre el presente de River, que está inmerso en una importante crisis futbolística. Lejos de mostrar su postura, apuntó contra el entrenador en su función como líder del equipo.

De hecho, el Conejito integró el recordado plantel que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2015 y luego se retiró como profesional con la camiseta del Millonario. No solamente estuvo bajo las órdenes del Muñeco cuando unos tantos años atrás había compartido el campo de juego, sino que también tiraron paredes en la Selección Argentina a principios de este siglo.

Lo cierto es que Saviola no solo que no le quitó la responsabilidad a Gallardo sino que lo puso como principal culpable por su rol. En este contexto sumamente adverso en el que River apenas ganó 2 de los últimos 12 partidos, el ex delantero no dudó en dar su opinión. “No le encontró la vuelta al equipo”, sentenció durante una entrevista el talentoso ex futbolista.

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el Conejito amplió su discurso al respecto. “Hay poca paciencia y la gente quiere resultados inmediatos“, expresó pocos segundos más tarde. Inmediatamente después de eso, el surgido de las divisiones inferiores añadió: “River es un club de los más exigentes del mundo. Cuando los objetivos no se dan, la gente se cansa”.

A su vez, el nacido futbolísticamente en Parque Chas, se tomó unos segundos para enaltecer la figura del Muñeco. “Se ha transformado en uno de los técnicos más grandes de la historia. Está entre los mejores tres o cuatro“, reconoció sobre su inmenso legado en el Millonario. Pero ahí, sobre la presión de la gente, advirtió: “Sabemos cómo se vive en los clubes grandes”.

Javier Saviola, ex jugador de River.

En cuanto al reciente Superclásico que Boca ganó 2-0 ante River en La Bombonera con una gran superioridad, Saviola manifestó: “Lo perdió y te marca mucho“. Y sobre la temporada 2025 del Xeneize, soltó: “Boca tuvo un año que, por ahí, no fue tan exitoso, pero ahora parece que fuera el mejor. Salvó el año. No encontraba el equipo, pero con este resultado todo es felicidad”.

