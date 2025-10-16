River hoy: reacción de Gallardo a las declaraciones de Brito y cambios para visitar a Talleres

River tendrá este sábado en su visita a Córdoba una nueva oportunidad de pasar de página, dejar atrás la preocupante racha de derrotas en el Torneo Clausura y retomar la senda victoriosa ante Talleres, partido para el que Marcelo Gallardo volverá a tener a disposición a varios futbolistas que estuvieron ausentes ante Sarmiento.

El entrenador se sintió respaldado por las declaraciones recientes del presidente Jorge Brito, incluso cuando este la atribuyó la responsabilidad en el mal momento del equipo y también en la búsqueda de los caminos para revertirlo, algo que buscará comenzar a hacer en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La reacción de Gallardo a las declaraciones de Brito

En diálogo con ESPN, Jorge Brito expresó hace un par de días que “la gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable de ese presente”, palabras a las que el DT del Millonario no tardó en tomar nota.

Según el periodista Gustavo Yarroch, lejos de generar un malestar las declaraciones del presidente funcionaron como una suerte de garantía que dará al Muñeco mayor tranquilidad para continuar trabajando en la mejoría futbolística del equipo. “Estuve averiguando cómo tomó Marcelo Gallardo las declaraciones de Jorge Brito: las considera un respaldo de parte del presidente”, señaló el periodista en Radio La Red.

Driussi compite con Colidio por ser acompañante de Salas en el ataque. (Foto de River en X).

Los cambios para visitar Córdoba

Con la titularidad garantizada para Franco Armani más allá del error que propició el gol con el que Sarmiento derrotó a River en el Monumental, los cambios de Marcelo Gallardo para enfrentar a Talleres comenzarán desde la defensa. Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero recuperarían la titularidad a su regreso de la Selección Argentina, lo que relegaría a Bustos y Paulo Díaz.

Portillo, que cumplió su suspensión, y Castaño, que regreso de la Selección Colombia, también volverían a la alineación. Otro que cuenta con grandes chances de meterse en el equipo titular tras participar de la Fecha FIFA es Juan Fernando Quintero. Por estos tres, perderían sus lugares Lencina, Nacho Fernández y Thiago Acosta.

Así las cosas, River formaría en Córdoba con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Facundo Colidio o Sebastián Driussi.

Tottenham seguirá atento a Rivero

Según se avanzó desde Spurs Talk Show este jueves, scouts del Tottenham en Argentina vienen siguiendo con atención a Lautaro Rivero y están impresionados con su nivel, que se continuará evaluando hasta finales de año. El equipo inglés ha tenido una experiencia más que positiva con Cuti Romero y optar por otro defensor argentino los seduce, aunque son conscientes de la cláusula de rescisión de 100 millones de dólares que le fijó River y encarecerá las negociaciones.

