Oficial: AFA cambió el horario de Talleres vs. River por el Torneo Clausura

El partido entre Talleres y River, uno de los más atrapantes de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, se jugará más temprano de lo esperado. El pitazo inicial estaba programado para las 22.15, pero finalmente AFA confirmó que se adelantará para las 20.30.

El cambio es una consecuencia de la modificación del horario de la final de la CONMEBOL Libertadores Femenina, a disputarse entre Corinthians y Deportivo Cali en el Estadio Florencio Sola (Banfield). Dicho compromiso iba a jugarse a las 20, pero finalmente será a las 16:30.

Por este motivo, las autoridades de la Liga Profesional decidieron adelantar el choque entre la “T” y el Millonario. Una decisión celebrada por los hinchas cordobeses, que no tendrán que irse del Mario Alberto Kempes después de la medianoche.

El partido entre Talleres y River será fundamental para dos equipos que no vienen bien. Los de Carlos Tevez están en la lucha por no descender, mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo tratan de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en el torneo local.

El comunicado de la Liga Profesional

A raiz del cambio de horario de la CONMEBOL Libertadores Femenina, el partido entre Talleres y River de la fecha del Torneo Betano Clausura 2025 se adelanta para las 20:30 del sábado 18 (estaba programado para las 22.15).

ver también Andrés Fassi, presidente de Talleres, calentó la previa ante River con una filosa chicana contra Franco Armani