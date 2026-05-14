Aníbal Moreno, orgulloso de estar en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial: “Aprendo de los campeones del mundo”

El pasado lunes, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. En la misma aparecieron seis jugadores de River: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Santiago Beltrán y Aníbal Moreno.

La presencia de los cuatro defensores no sorprendió a nadie ya que tres de ellos -Pezzella, Montiel y Acuña- fueron campeones del mundo, mientras que Lucas Martínez Quarta formó parte del proceso en reiteradas oportunidades. Lo de Beltrán y Moreno fue diferente ya que el arquero nunca había sido convocado y el mediocampista una sola vez en octubre de 2025.

River superó 2 a 0 a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura y Aníbal Moreno fue una de las figuras de la jornada. Una vez terminado el partido, el volante dialogó con TNT Sports y fue consultado por su presencia en la prelista de la Selección Argentina: “Es un orgullo muy grande estar en esa prelista con la calidad de jugadores que hay”.

Además, agregó: “Estoy muy contento, pero eso no quita mi foco acá en el club, sé que tengo que seguir mejorando. Estos últimos partidos estuve muy impreciso, pero siempre trato de dar lo mejor y ayudar a mis compañeros. En la prelista hay chicos que son campeones del mundo, que estuvieron en ese proceso y siguen estando, así que aprendo de ellos que los tengo en el día a día“.

Aníbal Moreno ante Gimnasia. (Foto: Getty).

La prelista de la Selección Argentina

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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