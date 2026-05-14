Aníbal Moreno, orgulloso de estar en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial: “Aprendo de los campeones del mundo”

El pasado lunes, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. En la misma aparecieron seis jugadores de River: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Santiago Beltrán y Aníbal Moreno.
La presencia de los cuatro defensores no sorprendió a nadie ya que tres de ellos -Pezzella, Montiel y Acuña- fueron campeones del mundo, mientras que Lucas Martínez Quarta formó parte del proceso en reiteradas oportunidades. Lo de Beltrán y Moreno fue diferente ya que el arquero nunca había sido convocado y el mediocampista una sola vez en octubre de 2025.
River superó 2 a 0 a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura y Aníbal Moreno fue una de las figuras de la jornada. Una vez terminado el partido, el volante dialogó con TNT Sports y fue consultado por su presencia en la prelista de la Selección Argentina: “Es un orgullo muy grande estar en esa prelista con la calidad de jugadores que hay”.
Además, agregó: “Estoy muy contento, pero eso no quita mi foco acá en el club, sé que tengo que seguir mejorando. Estos últimos partidos estuve muy impreciso, pero siempre trato de dar lo mejor y ayudar a mis compañeros. En la prelista hay chicos que son campeones del mundo, que estuvieron en ese proceso y siguen estando, así que aprendo de ellos que los tengo en el día a día“.
Aníbal Moreno ante Gimnasia. (Foto: Getty).
La prelista de la Selección Argentina
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVE
- Lionel Scaloni incluyó a seis jugadores de River en la prelista para el Mundial 2026.
- El arquero Santiago Beltrán recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina.
- Aníbal Moreno fue convocado junto a los campeones mundiales Acuña, Montiel y Pezzella.