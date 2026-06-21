River acelera para cerrar la llegada de Ángel Correa lo antes posible

En el presente mercado de pases, River ya tiene abrochados los fichajes de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por delante para que el plantel profesional del Millonario pueda tener la jerarquía que quieren Eduardo Coudet, Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria. Y los días pasan.

Mientras continúa la limpieza, varias negociaciones siguen adelante. Algunas de ellas ya caducaron, como la del mediocampista colombiano Nelson Deossa, debido a que River y Real Betis no pudieron ponerse de acuerdo en los términos de la transferencia. Pero hay un nombre propio que sigue en órbita y es prioridad: el de Ángel Correa.

El atacante surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 es objetivo de River desde hace semanas. De todos modos, las altas demandas puestas sobre la mesa por Tigres de México generaron que haya una contundente dilatación en la resolución de la historia.

Así las cosas, según pudo saber BOLAVIP, Correa, de 31 años de edad, no deja de ser uno de los apuntados de la entidad del barrio porteño de Núñez para esta ventana de transferencias. Y se prevé que River acelere con la misión de cerrar su fichaje lo antes posible, con la idea de que el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, se sume al equipo de trabajo.

Ángel Correa podría concretar su vuelta al fútbol argentino. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que, hace ya un tiempo considerable, River y el también exjugador de Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo total con respecto al salario que percibirá en caso de que se concrete la operación. Naturalmente, todavía quedan por resolver cuestiones no menores con Tigres para poder darle el gusto al Chacho.

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Es de público conocimiento que la entidad mexicana pretende una suma cercana a los 15 millones de dólares para dejar ir a Correa, aunque la idea de River no es desembolsar tanto dinero. Por ende, continúan las conversaciones entre las instituciones con el objetivo de poder darle forma a un acuerdo para que Correa sea refuerzo.

Un aspecto importante es que desde el Millonario no tienen intenciones de diagramar la compra de un porcentaje de Correa o de llevar a cabo una cesión a préstamo. Por el contrario, la misión es adquirir la totalidad del pase del 28 veces internacional con La Albiceleste. Y, si bien la historia no es tan sencilla, hay optimismo al respecto.

Los números de Ángel Correa en Tigres

Ángel Correa llegó a Tigres UANL a mediados de 2025. Desde ese entonces, ha visto acción en el marco de 54 partidos de carácter oficial, acumulando 23 goles y 13 asistencias.

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El actual contrato de Correa en Tigres

En el presente, Ángel Correa cuenta con un contrato vigente con Tigres hasta el 30 de junio de 2030. Es decir, por nada más ni nada menos que cuatro temporadas más.

DATOS CLAVE

Ángel Correa acordó totalmente su salario con la dirigencia de River Plate.

15 millones de dólares es la cifra que pretende Tigres para transferir al jugador.

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