River tomó una decisión con Matías Galarza Fonda luego de sus grandes actuaciones con Paraguay en el Mundial 2026

Pese a los notables rendimientos del mediocampista con su seleccionado nacional, desde el Millonario siguen firmes en su postura.

Es cierto que Matías Galarza Fonda no rindió prácticamente nunca defendiendo la camiseta de River Plate, aunque también es verídico que no tuvo continuidad. Por ende, el mediocampista paraguayo debió cambiar de aires y probar suerte en la Major League Soccer de Estados Unidos, donde acumuló un puñado de cotejos en Atlanta United.

Ahora, en medio de una fuerte incertidumbre sobre su futuro, el exjugador de Vasco da Gama, Coritiba y Talleres de Córdoba viene sorprendiendo con grandes actuaciones con la Selección de Paraguay en el marco del Mundial 2026. Inclusive, fue la figura de los comandados por Gustavo Alfaro ante Turquía y también contra Alemania.

Esta situación generó que algunos hinchas de River comenzaran a pedir un indulto para el volante de 24 años de edad, que comenzó a integrar la lista de prescindibles de la entidad del barrio porteño de Núñez. Sí, esa nómina oscura que fue diseñada por Stefano Di Carlo, Eduardo Coudet, Enzo Francescoli y Pablo Longoria.

De todos modos, según pudo averiguar BOLAVIP, en River no ha cambiado absolutamente nada pese a las positivas actuaciones de Galarza Fonda en la Copa del Mundo. Por el contrario, la postura del Millonario continúa siendo tajante y no parece que vaya a cambiar por más que el jugador siga siendo figura con Paraguay.

Galarza Fonda en acción ante Paraguay. (Foto: Getty)

En ese sentido, el presente de Galarza Fonda no modifica la consideración de River a futuro. Por el contrario, en Núñez están expectantes de que sus rendimientos sigan siendo buenos, pero no para volver a tenerlo en cuenta en el plantel profesional, sino para atraer potenciales compradores y así sellar una venta definitiva.

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En definitiva, el objetivo primordial de River con el hombre nacido en Asunción del Paraguay es poder recuperar la inversión llevada a cabo a mediados de 2025. Creen que, cuanto mejor juega en un certamen del calibre del Mundial, mayores pueden llegar a ser los ingresos para seguir haciendo cajas con salidas y así tener un mayor caudal para incorporaciones.

Por ello es que, más allá del reclamo de un grupo de fanáticos de River por intermedio de las redes sociales, no luce posible un cambio en la postura del equipo dirigido por Coudet, al menos en el corto plazo. Habrá que esperar entonces para ver cuáles son las propuestas que se ponen sobre la mesa en los próximos días.

Los números de Galarza Fonda en River

Matías Galarza Fonda llegó a River en julio de 2025. Desde ese entonces, vio acción en 14 partidos de carácter oficial, en los cuales no pudo acumular ni goles ni asistencias. Tampoco sumó títulos.

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DATOS CLAVE

El paraguayo Matías Galarza Fonda jugó 14 partidos oficiales en River sin marcar goles.

El volante de 24 años destacó con Paraguay ante Turquía y Alemania en el Mundial 2026.

River busca vender a Galarza Fonda para recuperar la inversión hecha en julio de 2025