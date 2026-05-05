Cómo ver Barcelona SC vs. Boca por la Copa Libertadores: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Este martes, a partir de las 21 horas, Boca visitará a Barcelona de Guayaquil en el Monumental Banco Pichincha por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Los de Claudio Úbeda van por tres puntos que lo dejen parcialmente como líderes de su zona, al menos hasta que Universidad Católica enfrente a Cruzeiro.

¿Cómo ver por TV el partido entre Barcelona y Boca?

El duelo de Boca ante Barcelona en Guayaquil, que comenzará a partir de las 21 horas, se podrá ver a través de Telefé y Fox Sports. Los relatos en Telefé estarán a cargo de Pablo Giralt, mientras que los comentarios serán de Juan Pablo Varsky. En Fox Sports la dupla de relator y comentarista está conformada por Hernán De Lorenzi y Miguel Osovi.

Las probables formaciones de Barcelona y Boca

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Claudio Úbeda. (Foto: Getty).

Horarios de Barcelona vs. Boca por países

Argentina: 21 horas

Brasil: 21 horas

Chile: 20 horas

Colombia: 19 horas

Ecuador: 19 horas

México: 18 horas

Perú: 19 horas

Paraguay: 21 horas

Uruguay: 21 horas

Venezuela: 20 horas