Cómo ver Barcelona SC vs. Boca por la Copa Libertadores: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Este martes, a partir de las 21 horas, Boca visitará a Barcelona de Guayaquil en el Monumental Banco Pichincha por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Los de Claudio Úbeda van por tres puntos que lo dejen parcialmente como líderes de su zona, al menos hasta que Universidad Católica enfrente a Cruzeiro.
¿Cómo ver por TV el partido entre Barcelona y Boca?
El duelo de Boca ante Barcelona en Guayaquil, que comenzará a partir de las 21 horas, se podrá ver a través de Telefé y Fox Sports. Los relatos en Telefé estarán a cargo de Pablo Giralt, mientras que los comentarios serán de Juan Pablo Varsky. En Fox Sports la dupla de relator y comentarista está conformada por Hernán De Lorenzi y Miguel Osovi.
Las probables formaciones de Barcelona y Boca
Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Claudio Úbeda. (Foto: Getty).
La tabla de la Copa Libertadores 2026 tras el cierre de la fecha 3: cómo les fue a los argentinos
Horarios de Barcelona vs. Boca por países
- Argentina: 21 horas
- Brasil: 21 horas
- Chile: 20 horas
- Colombia: 19 horas
- Ecuador: 19 horas
- México: 18 horas
- Perú: 19 horas
- Paraguay: 21 horas
- Uruguay: 21 horas
- Venezuela: 20 horas