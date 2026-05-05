Se lesionó Tobías Ramírez y retrasó su puesta a punto en River

El defensor sufrió una lesión en la rodilla derecha y será baja para los próximos partidos.

En una de las últimas prácticas previas al viaje a Venezuela para enfrentar en Valencia a Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, el entrenador de River, Eduardo Coudet, sufrió una mala noticia relacionada a la lesión de otro defensor.

Luego de confirmarse el desgarro que marginará a Paulo Díaz del cruce de octavos de final frente a San Lorenzo, el defensor central Tobías Ramírez sufrió una sinovitis de rodilla derecha, por lo que entrenó diferenciado y no será parte de la delegación que viaje a tierras venezolanas.

Ante esta lesión, el ex futbolista de Argentinos Juniors continuará con su recuperación en Buenos Aires, a la espera de estar en óptimas condiciones para la recta final del semestre, en la que el Millonario buscará clasificar a octavos de Copa Sudamericana y ganar el Torneo Apertura.

Esta lesión además retrasa la puesta a punto de Ramírez. Esto se debe a que llegó sin ritmo de competencia desde el Bicho de La Paternal, por lo que tanto Coudet como su cuerpo técnico decidieron que haga una puesta a punto para volver a integrar la lista de convocados.

De cara al duelo contra Carabobo, el ‘Chacho’ podrá contar con cinco defensores centrales en caso de necesitarlo, tales como los titulares Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, más el experimentado Germán Pezzella y los juveniles Ulises Giménez y Facundo González.

Driussi y Vera, las buenas noticias para River

Por otro lado, Coudet también recibió una buena noticia debido a que tanto Fausto Vera como Sebastián Driussi se recuperaron de sus lesiones y volvieron a entrenar a la par del grupo, por lo que cuentan con chances de estar entre los convocados que viajen a Venezuela. Además, se apunta a que puedan ser titulares contra San Lorenzo el próximo domingo.

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