La llamativa publicación de Kendry Páez tras confirmarse su pase a River

La llegada de Kendry Paez tomó por sorpresa a todo el Mundo River. De la noche a la mañana, se confirmó que el talentoso futbolista ecuatoriano llegará al Millonario a préstamo desde Chelsea, convirtiéndose en uno de los refuerzos más fuertes del mercado de pases del fútbol argentino.

Pocos minutos después de darse a conocer la noticia, el joven de 18 años se pronunció en sus redes sociales, precisamente en su cuenta oficial de Instagram. Allí, el mediocampista ofensivo publicó una imagen con el “Pingüino Nihilista” y el 2026, haciendo referencia a esta temporada.

Rápidamente, la publicación del ex Independiente del Valle se llenó de likes y comentarios, especialmente de los hinchas de River, que le dan la bienvenida de cara a lo que viene. Será un semestre clave para el jugador, pensando en el Mundial 2026.

Qué significa el “Pingüino Nihilista”

El Pingüino Nihilista es un meme surgido de un documental de Werner Herzog, donde un pingüino se separa de su colonia y, en lugar de ir al mar a alimentarse, camina decidido hacia las montañas. Internet viralizó esta escena interpretando su desvío no como un error biológico, sino como un acto consciente de individualidad frente a la masa.

Los usuarios resignificaron su marcha bajo la premisa de que el animal “eligió vivir a sobrevivir”. Así, el meme se utiliza para simbolizar la rebeldía de tomar un camino propio y distinto, priorizando la libertad de elección personal por encima del instinto de conservación.

ver también Sebastián Driussi rebautizó a Juanfer Quintero luego de su doblete en River vs. Gimnasia

Los detalles de la llegada de Kendry Paez a River

Kendry Párez deja Racing de Estrasburgo, club en el que se encontraba a préstamo, para sumarse al plantel comandado por Marcelo Gallardo. Chelsea, dueño de su pase, lo cede al Millonario para que sume los minutos que no tuvo en el último semestre en la Ligue 1.

Publicidad

Publicidad

Según pudo saber Bolavip, esta negociación la encaró el presidente del club, Stefano Di Carlo, junto al representante del jugador, Manuel Sierra. Rápidamente, llegaron a un acuerdo para que la cesión sea por un año, con la posibilidad de extenderla por seis meses más. Además, será sin opción de compra.

DATOS CLAVE

Kendry Páez publicó en Instagram una imagen del “Pingüino Nihilista” y el año 2026 .

publicó en una imagen del y el año . El posteo del ecuatoriano referencia su llegada a River Plate para la temporada 2026 .

para la . El “Pingüino Nihilista” simboliza la rebeldía y el camino propio.

ver también Juanfer Quintero habló del nuevo socio que encontró en River: “Lo más importante es que se sienta bien”