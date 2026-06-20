River y un detalle llamativo antes de viajar a España para hacer la pretemporada

La delegación del Millonario partirá este sábado rumbo a Alicante, donde va a hacer la parte más dura de la preparación.

Luego de un primer semestre irregular, River sabe que necesita un segundo semestre prácticamente opuesto. Si bien es cierto que llegó a la final del Apertura y clasificó cómodo en su grupo de la Copa Sudamericana, en lo que respecta al juego no convenció. Eduardo Coudet lo sabe y por eso, junto a la dirigencia, decidieron que el plantel sufra una depuración.

Para Eduardo Coudet será clave la pretemporada ya que será la primera como entrenador de River. Allí no solamente se trabajará en la base física para el resto del semestre, sino que el entrenador tendrá la oportunidad de trabajar con tiempo su idea futbolística.

La ciudad de Alicante en España fue la elegida para realizar la parte más importante de la pretemporada. Coudet conoce el país, el clima en Europa es bastante más ameno que el de Buenos Aires en esta época del año y la tranquilidad también juega su rol importante.

La logística de River

Este sábado, desde las 10 de la mañana, el plantel de River se entrenará en el predio de Ezeiza y luego partirán rumbo a España, pero hay un detalle llamativo: la delegación se dividirá en dos para hacerlo. El primer grupo saldrá a las 15.05 horas, mientras que el segundo lo hará a las 23.55 horas de este mismo sábado.

Lucas Martínez Quarta. (Foto: Prensa River).

Los vuelos llegarán a Madrid y harán conexión con Alicante, ciudad costera que queda a unos 180 kilómetros de Valencia. La delegación se hospedará en Hotel La Finca Resort y permanecerá allí hasta el 5 de julio, cuando regrese a Buenos Aires. Cabe destacar que el 3 de julio habrá un amistoso en Portugal ante Flamengo.

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¿Cuándo se suma Beltrán?

Joaquín Freitas y Santiago Beltrán fueron citados por Lionel Scaloni para los amistosos previos al inicio del Mundial, pero ambos se quedaron unos días más. El delantero se sumó a los entrenamientos el pasado jueves en Ezeiza, mientras que el arquero viajará desde Estados Unidos a Alicante para sumarse a la delegación directamente allí.

Lionel Messi y Santiago Beltrán. (Foto: @RiverPlate).

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet dirigirá su primera pretemporada como nuevo entrenador de River Plate .

dirigirá su primera pretemporada como nuevo entrenador de . La delegación de River viajará este sábado hacia Alicante , España, dividida en dos grupos.

hacia , España, dividida en dos grupos. El equipo jugará un partido amistoso contra Flamengo en Portugal el 3 de julio.