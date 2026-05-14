Rodolfo D’Onofrio pide a River ”guardia alta” para enfrentar a Rosario Central

El expresidente de River le lanzó un tiro por elevación a la AFA al confirmarse el cruce del equipo de Eduardo Coudet con el Canalla por la Semifinal del Torneo Apertura.

Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino estuvieron cargados de polémicas. Pero más allá de alguna jugada para discutir en Belgrano vs. Unión, en Argentinos con Huracán y en River frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, la atención por el arbitraje estuvo principalmente en el choque que protagonizaron Rosario Central y Racing Club.

Es que el elenco de Avellaneda, que empezó ganando 1 a 0, perdió 2 a 1 y tras el encuentro, que tuvo lugar en el Gigante de Arroyito, apuntó contra el juez Darío Herrera. Sobre todo por las expulsiones de Adrián ”Maravilla” Martínez, por un presunto codazo en el rostro a Emanuel Coronel, y de Marco Di Cesare, por la segunda amarilla tras una entrada a Enzo Copetti.

Al respecto, el que se sumó a la controversia, ya en el rol de hincha de River, fue Rodolfo D’Onofrio. El expresidente de la institución de Núñez volvió a usar su cuenta de la red social X para, de frente a la Semifinal, marcar la cancha con el arbitraje y, entre líneas, evidenciar su postura ante la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

”Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central”, señaló el empresario en primera instancia en relación con el duelo que se desarrollará en el Estadio Monumental y que dirimirá un lugar en la Final del 24 de mayo en Córdoba. Y para resaltar aun más su posición, remató: ”Es increíble”.

Despues de lo que vi en el partido en Rosario, mas quw nunca la guardia alta para el sabado contra Rosario Central.

Es increible !!!!!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) May 14, 2026

Diego Milito apuntó contra la AFA tras la eliminación de Racing del Torneo Apertura 2026

Diego Milito, como nunca, salió con los tapones de punta tras la eliminación de Racing ante Rosario Central. Aprovechó la presencia de la prensa en la zona aledaña a los vestuarios para, en caliente, lanzar dardos contra la AFA: “Lo primero que quiero decir es una felicitación para los jugadores y el cuerpo técnico que representaron a la camiseta y al escudo como se debe. Pero hay que empezar a decir las cosas. Sabía cuando me involucré en este rol que iba a ser difícil, que me iban a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol cansado como mucha gente… Es momento de reflexionar, una vez más nos sentimos robados”.

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En esa misma línea, el presidente de la Academia insistió: ”Creo que todos lo vieron, terminar como se terminó nos deja, no solamente tristes, sino con el enojo de decir ‘¿hasta cuándo?’. Uno viene con toda esa ilusión y pensamos que esto puede cambiar y pasan los partidos y hoy ha sido un partido vergonzoso desde todo punto de vista y me duele”.

Y para terminar, hizo un llamamiento a los dirigentes de los clubes que están en contra de la conducción de Claudio Tapia: “Terminar de esta manera duele. Apelo a una reflexión para todo el fútbol, creo que el fútbol argentino está roto, esto no da para más. Todos, dirigentes, hinchas y jugadores, tenemos que reflexionar. Estoy acá a plena disposición para empezar a reconstruir el fútbol argentino de una vez por todas”.

En síntesis

Rodolfo D’Onofrio pidió mantener la “guardia alta” tras el arbitraje de Central ante Racing.

pidió mantener la “guardia alta” tras el arbitraje de Central ante Racing. El expresidente millonario criticó el desempeño de Darío Herrera en el triunfo de Rosario Central.

en el triunfo de Rosario Central. Diego Milito calificó de “vergonzoso” el arbitraje luego de la eliminación de Racing ante Central.