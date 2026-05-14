El defensor millonario se refirió al poco descanso que tendrán para presentarse en la Semifinal tras vencer a Gimnasia.

Este miércoles 13 de mayo por la noche River derrotó a Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 a 0 (goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta) en el Estadio Monumental, en uno de los cruces de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Y ya desde este jueves el equipo de Eduardo Coudet se tendrá que preparar para la Semifinal con Rosario Central (que venció en el Gigante de Arroyito a Racing por 2 a 1), duelo que se disputará el sábado 16 y no el domingo 17, debido a que el Canalla ya tenía pautado de antemano su encuentro con Universidad Central de Venezuela por la Copa Libertadores para el martes.

Al respecto, el que se sorprendió por las pocas horas que tendrá River para preparar el duelo en el que se dirimirá uno de los cupos para la Final del domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (la otra plaza la definirán entre Argentinos Juniors y Belgrano) fue Lucas Martínez Quarta en conversación con TNT Sports.

“¿El sábado es? Me estoy enterando ahora, pensé que era el domingo…”, dijo sorprendido el defensor millonario, que remarcó las complicaciones que tendrán para llegar en condiciones al siguiente compromiso: ”Tenemos un día menos. Con un poquito menos de descanso, pero la adrenalina y la euforia de lo que venimos haciendo nos va a hacer recuperar rápido”.

Por otra parte, en cuanto al aporte que hizo para sellar la victoria ante el Lobo, comentó: “Contento por el gol y, sobre todo, por la victoria del equipo. Creo que veníamos de un partido muy difícil con San Lorenzo, en el que ganamos ahí. Se premió el esfuerzo. Hoy se vio un poco más lo que quiere el Chacho”.

River va en busca de su título de liga número 39

River Plate intentará seguir aumentando su posición de ser el máximo ganador de los torneos locales del Fútbol Argentino. Hasta entonces acumula 38, si se tiene en cuenta su consagración en el certamen de la primera división de 1920, y si no 37 desde el profesionalismo. El último que sumó fue el Campeonato de la Liga Profesional 2023.

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Por su parte, Rosario Central, rival del elenco del Chacho, quiere adjudicarse su sexta estrella, luego de la que obtuvo en 2025 por ser primero en la tabla general. Por otro lado, Argentinos Juniors quiere ser campeón local por cuarta vez (la última fue en el Clausura 2010), en tanto que Belgrano va por su primer lauro nacional.

En síntesis