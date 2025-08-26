Se supo qué le dijo Galoppo a Gallardo después de convencerlo de no cambiarlo en la previa del gol de River a Lanús

Marcelo Gallardo estaba listo para sacar de la cancha a Giuliano Galoppo para dar ingreso al joven Giorgio Constantini en busca de nuevas opciones para que River pudiera destrabar un partido que estaba igualado sin goles ante Lanús en La Fortaleza. Pero el mediocampista, que se había lucido con dos goles ante Godoy Cruz en la fecha anterior, le pidió que lo dejara en cancha hasta que se efectuara el tiro de esquina que Juan Fernando Quintero estaba listo para ejecutar los 77 minutos.

El DT hizo caso a ese pedido del jugador y este pagó la confianza ganando en las alturas y sobre la línea de meta para bajar la pelota que Gonzalo Montiel definió a continuación para marcar el 1-0. Pasada la celebración, El Muñeco dio lugar de todos modos a la modificación que tenía planeada, pero satisfecho con haber escuchado al futbolista.

“¿Viste? Dejame el córner”, le dijo sonriente Galoppo a Gallardo al momento de saludarlo justo después de abandonar la cancha. El DT le retribuyó con la misma sonrisa y una palmada en la espalda al pasar, para terminar de darle la razón en ese pedido.

Después, lo conocido. El gol del que el ex mediocampista de Banfield y Sao Paulo fue partícipe necesario no terminó de tener el peso esperado porque en el quinto minuto de adición Rodrigo Castillo marcó el tanto que le dio la igualdad a Lanús y dejó masticando bronca a todos en El Millonario por el triunfo que se escapó.

Baja importante para la Libertadores

Tras ganarse con su gran producción ante Godoy Cruz la oportunidad de ser titular en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, Giuliano Galoppo terminó viendo dos tarjetas amarillas en ese partido y tuvo que dejar la cancha expulsado cuando apenas se llevaban disputados 7 minutos del complemento.

Su salida no solo perjudicó al Millonario en la continuidad del encuentro, donde el equipo paraguayo lo hizo sufrir hasta el final, sino que además le impedirá disputar el partido de ida de cuartos de final ante Palmeiras, programado para el 17 de septiembre en el Monumental.

¿Repetirá por Copa Argentina?

Al momento en que Marcelo Gallardo tenía planificado reemplazar a Giuliano Galoppo, este se había mostrado algo limitado desde lo físico por un calambre. Los próximos días serán claves para determinar cómo lidia el jugador con el desgaste de la múltiple competencia y si tendrá oportunidad de repetir en la alineación titular en el partido de Copa Argentina del jueves, ante Unión de Santa Fe en Mendoza.