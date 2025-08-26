River tenía todo para volverse de su visita a Lanús con los tres puntos, pero en la última jugada del partido apareció Rodrigo Castillo y estableció el 1 a 1. Marcelo Gallardo se mostró activo durante el partido, sus gestos faciales y corporales son un fiel reflejo de lo que ve de su equipo. Hubo momentos en los que no le gustó lo que veía, celebró el gol de manera activa y también se enojó por una decisión en los instantes previos al gol del Granate.

Rey Hilfer había adicionado cinco minutos, River lo ganaba 1 a 0 y a falta de sesenta segundos para el cierre del encuentro, Kevin Castaño tenía la pelota dominada cómoda sobre el costado central, casi sobre la izquierda, del otro lado aparecía Juanfer Quintero, pero no estaba completamente solo, lo marcaban a distancia. Castaño tomó la insólita decisión de hacer el cambio de frente bastante anunciado y, como era de esperar, Quintero no llegó a disputar de cabeza la pelota con su marcador, la perdió así sin más.

Ante esta situación, Marcelo Gallardo no pudo ocultar su fastidio. Se dio vuelta, giró bruscamente su cuerpo, insultó al aire, se chocó con Matías Biscay y volvió a mirar la jugada. Si bien el Millonario logró despejar el peligro, pocos segundos después llegó el gol de Lanús. Claro está que todavía faltaba un minuto, pero si Castaño cuidaba un poco mejor la pelota y no la arriesgaba de esa manera, el resultado final del partido podría haber sido otro.

La realidad es que hubo una marca sumamente pasiva de River en el último ataque del partido, los volantes no presionaron en la zona de pase, Milton Casco no estaba en su sector para intentar tapar el centro, los centrales perdieron la marca de Rodrigo Castillo, el jugador más peligroso de Lanús y así fue que todo terminó en empate.

¿Cómo quedó River en las tablas tras el empate ante Lanús?

Una vez consumado el empate ante Lanús, River alcanzó los 12 puntos y pasó por uno a Vélez y San Lorenzo. En lo que respecta a la tabla anual, que otorga cupos a las copas internacionales del próximo año, los de Marcelo Gallardo podrían haberse subido a la cima, pero quedaron con 43 puntos, uno más que Boca, pero dos menos que Rosario Central. De igual manera, en caso de finalizar en esa posición, se asegurará su lugar en la Copa Libertadores 2026.

