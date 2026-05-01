Conmebol destacó la actuación de Santiago Beltrán en la victoria de River ante Red Bull Bragantino: “Confianza de un veterano”

River volvió a conseguir una victoria por la Copa Sudamericana. Esta vez fue en Brasil y ante Red Bull Bragantino gracias al agónico de Lucas Martínez Quarta. Pero para llegar al resultado favorable, quien debió transpirar demasiado la camiseta y revolcarse por el césped fue Santiago Beltrán.

Su nivel sigue sorprendiendo a propios y extraños. Y es que, además de que prácticamente no hizo inferiores, el arquero de 21 años no conocía el puesto porque antiguamente se desempeñaba como delantero. Sí, durante los torneos amateurs que disputaba con sus amigos comenzó a ser el guardián de los tres postes.

En medio del furor que se generó por el también estudiante universitario de economía, Conmebol lo llenó de elogios por medio de su sitio web oficial: “Pese a que transmite la confianza de un veterano, Santiago Beltrán está dando sus primeros pasos como arquero de River“, escribieron para destacar que recién suma 19 partidos (tres internacionales) y le anotaron 11 goles, además de que mantuvo la valla invicta en 10 juegos.

Tras enaltercer su figura, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol destacaron que “en su corta carrera bajo los tres palos ‘Millonarios’ ya demostró que es un arquero capaz de ganar partidos“. Sí, las autoridades continentales ya se rompen las manos para aplaudir a quien contuvo el penal ejecutado por Eduardo Sasha y tapó cinco remates de Red Bull Bragantino, siendo tres de ellos dentro del área.

¿Qué dijo Beltrán tras la victoria ante Bragantino?

Tras haber tapado su primer penal en Primera División, Santiago Beltrán declaró: “Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy“.

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“Es parte de todo el grupo de arqueros. Solemos estudiar los rivales, ver las características de los pateadores. En este caso, Sasha es un gran pateador, creo que no había errado ningún penal, y tenía penales muy variados. Fue un poco de intuición, y si iba ahí, había que atajarla”, agregó.

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