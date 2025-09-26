Siete puntos de sutura: la lesión que sufrió un titular de River que lo margina del partido ante Riestra y lo pone en duda vs. Racing

River viene de ser eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, y ahora los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán reponerse del golpe frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura y la próxima semana disputarán los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing.

Sin duda alguna, el año del Millonario puede quedar dinamitado con los próximos encuentros, ya que le quedan dos de los tres objetivos que se planificaron para el segundo semestre. Y de cara a lo que será el inicio de la posible levantada, habrá una baja sensible.

Enzo Pérez, quien recibió siete puntos de sutura por el corte que sufrió arriba de su rodilla izquierda, está descartado para recibir al Malevo. Si bien resta para el cotejo ante Racing, que se disputará el jueves 2 de agosto en el Gigante de Arroyito, por el momento está en duda. Según pudo saber BOLAVIP, el mendocino llegaría, pero lo irán evaluando día a día.

Por otra parte, quien también está en duda para los dos partidos que se le avecinan al Millonario es Juan Portillo, debido a que mantiene un fuerte dolor por el traumatismo en la cresta ilíaca. Lo observarán a diario, y lo esperarán hasta último momento para saber si podrá jugar o si deberá quedarse afuera de la consideración del entrenador.

Enzo Pérez con la camiseta de River. (Getty Images)

La posible formación de River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Por el momento, Marcelo Gallardo no definió la formación con la que River enfrentará a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero tendría una única duda en el mediocampo.

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio, serían los titulares que colocaría el DT del Millonario.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura