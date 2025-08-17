Es tendencia:
Emotiva despedida de Santiago Simón de River: “El honor más grande de mi vida”

El mediocampista dejó el club que lo formó y ya fue presentado en Toluca de México, donde firmó contrato por tres años.

Por Lautaro Toschi

Tras la participación de River en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo les comunicó a varios jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta y que debían buscarse clubes, muchos de ellos fueron futbolistas que utilizó en el primer semestre y de nombres de peso. Uno de esos casos fue el de Santiago Simón, que fue una pieza importante para el Muñeco desde que regresó, sobre todo en el segundo semestre de 2024.

El volante se estableció como titular en su momento, pero bajos rendimientos hicieron que pierda terreno, llegaron jugadores para ocupar su posición y por eso es que Gallardo le sugirió que se busque club. Luego de varias semanas, Santiago Simón llegó a un acuerdo con Toluca de México, elenco que desembolsó 3,5 millones de dólares por la mitad de su pase.

Una vez que se concretó su salida, Simón realizó un emotivo posteo dedicado a River: tanto a la institución como también a Marcelo Gallardo y a los hinchas. También hizo una promesa: volver en un futuro. Cabe destacar que Santiago Simón hizo su estreno en la Primera del Millonario en el año 2020, que en total disputó 146 partidos, marcó 6 goles brindó 17 asistencias y obtuvo cinco títulos: dos Liga Profesional, dos Trofeo de Campeones y una Supercopa Argentina.

El posteo de Santiago Simón en las redes sociales

“Hoy me toca despedirme… y no es fácil.
River fue, es y será siempre mi casa. Durante 13 años viví momentos que marcaron mi vida para siempre: crecí como jugador y como persona.

Gracias a Marcelo por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de debutar en el club que amo. Gracias a la gente del cuerpo técnico , utileros, cocineros, compañeros y a todos los que hicieron que cada día valiera la pena.

Me llevo amistades, enseñanzas y recuerdos imborrables. A mi mamá, mi familia y amigos, gracias por sostenerme en cada paso, en las victorias y en los momentos difíciles.

Y a ustedes, la gente de River… gracias. Gracias por cada aliento, cada abrazo, cada palabra. Defender esta camiseta fue el honor más grande de mi vida.

Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar”.

