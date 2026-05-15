Rodrigo De Paul puso en duda su regreso a Racing: “No quiero ser preso de mis palabras”

El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 tiene contrato en Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2029.

El hincha de Racing no deja de soñar con el regreso de Rodrigo De Paul y el de Lautaro Martínez, que son los grandes hijos pródigos formados en el Predio Tita Mattiussi y que realizaron una estupenda carrera en el exterior. Si bien el Motorcito ya pegó la vuelta hace una década, desde la dirigencia le insisten para que retorne definitivamente.

No es para nada sencillo. El mediocampista de 31 años está instalado en Estados Unidos, donde defiende la camiseta de Inter Miami junto a Lionel Messi, y si bien el periodista Tomás Dávila aseguró que volverá una vez que la pulga cuelgue los botines, el propio futbolista con pasado en Atlético de Madrid lo desmintió.

“Me encantaría volver a Racing, pero no soy un tipo tibio. Tengo que entender de mi rol y una palabra de más puede confundir. No quiero ser preso de mis palabras”, enfatizó en primera instancia a través de una reciente entrevista con el periodista Joaquín Álvarez. Tras asegurar que Diego Milito y Sebastián Saja lo “llaman seguido para volver”, fue muy claro con su postura.

“Yo siempre pongo a Racing por delante de todo, el día que quise volver a jugar la Copa Libertadores con 20 años estando en Valencia, lo hice. Me encantaría volver, pero no tengo fecha y no sé si va a suceder porque no hago futurología“, resaltó.

¿Cuánto cobra De Paul en Inter Miami?

Volver a Racing necesariamente significará para Rodrigo De Paul dejar dinero de lado en función de lo que por contrato tiene asegurado cobrar hasta la finalización de su vínculo en Inter Miami, en diciembre de 2029. Según se reveló, el mediocampista de la Selección Argentina es el tercer jugador mejor pago de la MLS, con un salario anual de más de 9.6 millones de dólares.

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De Paul y su amor por Racing

“Racing siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Desde que tengo ocho años que estuve en el club, pasé 10 años y fui al colegio. Fue mucho tiempo y me enseñaron un montón. La primera puerta es importante, es una etapa clave. Fue una escuela y lo adoro. Me quedo hasta tarde viendo los partidos e intento seguirlo mucho”, comentó en una oportunidad el volante en diálogo con Rumis.

Además, no cerró la puerta a la posibilidad de regresar en un futuro: “Todavía me queda un camino por recorrer, pero seguramente, el día que decida cambiar de rumbo, Racing va a ser una opción para mí y va a tener la prioridad”.

DATOS CLAVES

Rodrigo De Paul tiene actualmente 31 años y juega en Inter Miami .

tiene actualmente y juega en . Los exjugadores Diego Milito y Sebastián Saja contactan frecuentemente al volante para su regreso.

y contactan frecuentemente al volante para su regreso. El futbolista aclaró que actualmente no tiene fecha definida para volver a Racing.