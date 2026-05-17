El lateral derecho de River sufrió la lesión en el primer tiempo con Rosario Central. Se despide de lo que le queda a River en el semestre y llegará con lo justo al Mundial.

River prácticamente no pudo festejar el pase a la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina. Es que tras eliminar a Rosario Central (a quien venció 1 a 0 en el Estadio Monumental con un tanto de Facundo Colidio de penal), Eduardo Coudet ya tuvo que ocuparse de cómo reemplazar a los jugadores lesionados, entre ellos, Gonzalo Montiel (además de Sebastián Driussi y Aníbal Moreno), para la Final del domingo que viene en Córdoba.

El lateral derecho millonario, tras fallar su penal (el segundo malogrado sobre 19 ejecuciones en su carrera), sintió una molestia, razón por la que el entrenador decidió sustituirlo en el entretiempo. Y conforme pasaron las horas, se supo que la dolencia se debe a un desgarro, por lo que quedará desafectado de todo lo que le queda al equipo del Chacho en el semestre.

Es decir, no solo se ausentará en la definición del Torneo Apertura (contra Argentinos Juniors o Belgrano), sino también en los cruces que le restan por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Uno frente a Red Bull Bragantino este miércoles 20 de mayo y el otro con Blooming de Bolivia el 27, ambos a disputarse en el Estadio Monumental.

Vale recordar que River es líder de su zona con 10 puntos, seguido por Carabobo y Bragantino con 6 unidades, por lo que un triunfo ante el conjunto brasileño le permitiría asegurar su lugar en los Octavos de Final del certamen internacional (los segundos deberán pelear por un puesto en la siguiente fase contra los terceros de los grupos de la Copa Libertadores).

Las alarmas sonaron en la Selección Argentina con la lesión de Gonzalo Montiel

Esta situación no solo impactó a River. La otra gran parte perjudicada es la Selección Argentina, puesto que faltan solo 30 días para su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pautado para el 16 de junio contra Argelia en Kansas City. Es que Nahuel Molina, la otra alternativa de Lionel Scaloni para el lateral derecho, también está desgarrado.

En el caso del ex Boca se le detectó el 10 de mayo, por lo que tiene una semana más de margen para llegar a la cita con el combinado africano. De igual forma, es posible que ni uno ni otro pueda estar en plenitud para los amistosos con Honduras e Islandia de los días 6 y 9 de junio, con lo cual llegarían al estreno en condiciones físicas, pero faltos de ritmo futbolístico.