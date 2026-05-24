Por qué no juega Gonzalo Montiel en River vs. Belgrano por la final del Apertura

El lateral derecho no estará disponible para Chacho Coudet en el partido que puede darle su primer título como DT de River.

River va por el primer título del 2026 ante Belgrano en la gran final del Apertura. El Millonario llega diezmado por las lesiones de sus futbolistas, ya que actualmente posee casi una decena de integrantes del plantel en la enfermería. Uno de ellos es Gonzalo Montiel.

El lateral derecho de la Selección Argentina se lesionó el pasado fin de semana, en el cruce ante Rosario Central por las semifinales del Apertura, y se perderá la final frente al Pirata, que se desarrollará este domingo desde las 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Montiel salió en el entretiempo de aquel encuentro acusando una molestia muscular en su pierna izquierda. Luego de someterse a estudios al día siguiente, el pasado domingo, los médicos de River certificaron que el nacido en González Catán sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, lo que lo dejó afuera para la final con Belgrano y los partidos restantes del Millonario en el semestre.

De hecho, en la Selección Argentina se alertaron, con el Mundial a la vuelta de la esquina. Sin embargo, para el estreno en la contienda global, estará en condiciones. En River volverá a jugar en la reanudación de los campeonatos nacionales en el segundo semestre.

Gonzalo Montiel se desgarró el cuádriceps izquierdo por lo que se perderá la Final del Torneo Apertura 2026.

Todos los lesionados que tiene River

Actualmente, River tiene ocho futbolistas lesionados, o en proceso de recuperación.

Gonzalo Montiel : desgarro en el cuádriceps izquierdo.

: desgarro en el cuádriceps izquierdo. Sebastián Driussi : esguince ligamento colateral medial derecho.

: esguince ligamento colateral medial derecho. Aníbal Moreno : esguince ligamento colateral medial derecho.

: esguince ligamento colateral medial derecho. Matías Viña : desgarro aductor derecho.

: desgarro aductor derecho. Tobías Ramírez : síndrome meniscal externo de la rodilla derecha.

: síndrome meniscal externo de la rodilla derecha. Agustín Ruberto : rotura de ligamentos cruzados.

: rotura de ligamentos cruzados. Juan Portillo: rotura de ligamentos cruzados.

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Las posibles formaciones de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

El equipo arbitral para River vs. Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio