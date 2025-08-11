Atento River: cuándo podrían volver los siete lesionados

Son días importantes para River, además de querer sumar puntos en el Torneo Clausura para quedar bien parado de cara a la clasificación a octavos de final, el próximo jueves comenzará la serie ante Libertad, por los octavos de la Copa Libertadores. Lamentablemente, Marcelo Gallardo no podrá contar con todos sus jugadores ya que hay varios que se encuentran lesionados. Todo indica que para enfrentar al Gumarelo recuperará a algunos de ellos.

Paulo Díaz y Sebastián Driussi

En River son optimistas y creen que de cara al duelo del próximo jueves ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores podrán contar con Paulo Díaz, que se ausentó del duelo ante Independiente por una inflamación en su rodilla, y también con Sebastián Driussi que el pasado 17 de junio sufrió un esguince severo de tobillo ante Urawa Red Diamonds. Respecto al delantero se cree que podrá estar, aunque no lo arriesgarán y si no está al 100% su retorno podría ser el domingo ante Godoy Cruz.

Driussi se retiró ayudado por los médicos tras sufrir un esguince severo de tobillo. (Foto: Getty).

Martínez Quarta y Maxi Salas

Quienes están descartados para enfrentar a Libertad el próximo jueves y también ante Godoy Cruz el domingo 17 de agosto son Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas, ambos recuperándose de un esguince en sus rodillas. Si todo marcha bien, el marcador central y el atacante estarán recién para el partido del 21 de agosto, por la vuelta de los octavos de final ante los paraguayos.

Maxi Meza y Agustín Ruberto

Quienes deberán esperar unas semanas más para recibir el alta son Maxi Meza y Agustín Ruberto. El mediocampista fue operado hace un mes de una tendinopatía rotuliana y se estima que para el mes de octubre pueda volver a entrenar a la par de sus compañeros. En ese mismo mes se presume que Agustín Ruberto tendrá su alta médica luego de pasar varios meses de recuperación de la rotura de ligamentos que sufrió en febrero de este 2025 cuando representaba a la Selección Argentina Sub 20.

Germán Pezzella

El pasado domingo se confirmó lo que se presumía: Germán Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla y le esperan entre 7 y 8 meses de recuperación. El campeón del mundo recién estaría disponible para volver a las canchas entre marzo y abril de 2026.

