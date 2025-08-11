Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Impacto en River: el once totalmente inesperado ante Libertad tras bajas clave en la Copa Libertadores

El Millonario enfrentará al Gumarelo el próximo jueves por la ida de los octavos de final del torneo más importante del continente.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© Prensa RiverMarcelo Gallardo

River quiere recuperar la sonrisa después de una actuación fallida ante Independiente el pasado sábado. Los de Marcelo Gallardo no jugaron un buen partido, igualaron 0 a 0, pero además sufrieron una baja importante ya que Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. A eso se le suma la ausencia de Paulo Díaz ante el Rojo por una molestia física, lo que lo pone en duda para enfrentar a Libertad el próximo jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con Lucas Martínez Quarta también lesionado, será todo un desafío para Marcelo Gallardo armar la defensa, aunque en Núñez hay optimismo y creen que Paulo Díaz dirá presente en Paraguay. Ante este panorama, la probable formación inicial de River para jugar contra el Gumarelo el próximo jueves es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Juanfer Quintero podría ser titular ante Libertad. (Foto: Prensa River).

Juanfer Quintero podría ser titular ante Libertad. (Foto: Prensa River).

En caso que Paulo Díaz no llegue en condiciones ante Libertad, las alternativas que tiene Marcelo Gallardo son tres: Juan Carlos Portillo, quien no suma minutos desde mayo de este año y la idea era llevarlo de a poco tras recuperarse de una lesión, sino en la lista también está el chico Ulises Giménez, que forma parte del plantel de Reserva y todavía no debutó en la Primera de River, por otro lado, está Federico Gattoni, que no es tenido en cuenta por el entrenador y se marchará a fin de año.

¿Por qué River no puede inscribir a Lautaro Rivero para jugar contra Libertad?

El Millonario se apresuró y ya entregó la lista con las cinco modificaciones permitidas para jugar los octavos de final y en la mismo no ingresó Lautaro Rivero, aunque todo indica que -ante el panorama actual con tantos marcadores centrales lesionados- hubiese sido una fija, sobre todo después del gran nivel que mostró el pasado sábado ante Independiente. Como River ya entregó la lista, no se pueden hacer cambios, la Conmebol solamente permite hacerlo en caso que se lesione algún arquero.

River cometió un grosero error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores: por qué no podrá jugar Lautaro Rivero

ver también

River cometió un grosero error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores: por qué no podrá jugar Lautaro Rivero

Los cinco cambios de River en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

  • Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini
  • Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia
  • Maximiliano Salas por Matías Rojas
  • Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter
  • Sebastián Boselli por Leandro González Pirez
Publicidad
Atento River: cuándo podrían volver los siete lesionados

ver también

Atento River: cuándo podrían volver los siete lesionados

La verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones

ver también

La verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El primer número 12 que no le gusta a Boca

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

Lee también
Gabriel Batistuta eligió al mejor de la historia entre Maradona, Messi y Pelé: “Por un montón de cosas”
Fútbol Internacional

Gabriel Batistuta eligió al mejor de la historia entre Maradona, Messi y Pelé: “Por un montón de cosas”

Llegó al Manchester City para reemplazar a Julián Álvarez y ahora podría irse a cambio de 60 millones
Noticias de la Premier League 2025

Llegó al Manchester City para reemplazar a Julián Álvarez y ahora podría irse a cambio de 60 millones

El mensaje de Edinson Cavani tras ser silbado por los hinchas de Boca: “Seguir y seguir”
Boca Juniors

El mensaje de Edinson Cavani tras ser silbado por los hinchas de Boca: “Seguir y seguir”

Atento River: cuándo podrían volver los siete lesionados
River Plate

Atento River: cuándo podrían volver los siete lesionados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo