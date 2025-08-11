River quiere recuperar la sonrisa después de una actuación fallida ante Independiente el pasado sábado. Los de Marcelo Gallardo no jugaron un buen partido, igualaron 0 a 0, pero además sufrieron una baja importante ya que Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. A eso se le suma la ausencia de Paulo Díaz ante el Rojo por una molestia física, lo que lo pone en duda para enfrentar a Libertad el próximo jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con Lucas Martínez Quarta también lesionado, será todo un desafío para Marcelo Gallardo armar la defensa, aunque en Núñez hay optimismo y creen que Paulo Díaz dirá presente en Paraguay. Ante este panorama, la probable formación inicial de River para jugar contra el Gumarelo el próximo jueves es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Juanfer Quintero podría ser titular ante Libertad. (Foto: Prensa River).

En caso que Paulo Díaz no llegue en condiciones ante Libertad, las alternativas que tiene Marcelo Gallardo son tres: Juan Carlos Portillo, quien no suma minutos desde mayo de este año y la idea era llevarlo de a poco tras recuperarse de una lesión, sino en la lista también está el chico Ulises Giménez, que forma parte del plantel de Reserva y todavía no debutó en la Primera de River, por otro lado, está Federico Gattoni, que no es tenido en cuenta por el entrenador y se marchará a fin de año.

¿Por qué River no puede inscribir a Lautaro Rivero para jugar contra Libertad?

El Millonario se apresuró y ya entregó la lista con las cinco modificaciones permitidas para jugar los octavos de final y en la mismo no ingresó Lautaro Rivero, aunque todo indica que -ante el panorama actual con tantos marcadores centrales lesionados- hubiese sido una fija, sobre todo después del gran nivel que mostró el pasado sábado ante Independiente. Como River ya entregó la lista, no se pueden hacer cambios, la Conmebol solamente permite hacerlo en caso que se lesione algún arquero.

Los cinco cambios de River en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

