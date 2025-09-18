Tras el famoso “que la gente crea”, Gallardo ilusionó a todo River con una nueva frase pensando en la revancha ante Palmeiras

Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate cayó por 2-1 ante Palmeiras en el Estadio Más Monumental. Gustavo Gómez y Vítor Roque fueron los autores de los goles para la visita, mientras que Lucas Martínez Quarta anotó el tanto del descuento.

A pesar de un primer tiempo de puro dominio del combinado paulista, los dirigidos por Marcelo Gallardo reaccionaron tras el entretiempo. Los cambios ayudaron al Millonario a arrinconar a los de Abel Ferreira y, sobre el cierre, encontraron un tanto que les da esperanza de cara a la vuelta en Brasil.

En ese contexto, en diálogo en la sala de prensa, el Muñeco se mostró ilusionado con poder dar vuelta la historia y les dejó un mensaje a los hinchas: “Estamos vivos. Hay una diferencia de un gol. Tenemos que corregir los errores que hemos cometido, como un gol de pelota parada”.

Y se extendió: “Vivimos ya situaciones parecidas en otro momento. Fue otra historia. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva contra un rival que tiene jerarquía, pero que también nos mostró respeto. Pudimos haberlo empatado, sí, pero sabemos que vamos a tener posibilidades con esa diferencia de jugar el partido de vuelta con un estímulo y entusiasmo que nos da esa posibilidad de ganar el partido”.

Gallardo analizó la derrota ante Palmeiras

“Teníamos una clara idea de jugar el partido en cuanto a lo que nosotros veníamos trabajando y probando en el último partido. Nos sentimos bien. Había confianza. Hoy, con un equipo con jerarquía diferente, nos costó hacer pie de entrada en esos duelos que Palmeiras ofrecía. Estuvieron más rápidos y lúcidos en ese inicio. Perdimos el control de ese inicio del partido. Es un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor”, comenzó el DT al recordar el desarrollo del trámite.

Y cerró: “En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos dos goles en contra. El equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron en ese desarrollo del partido. Pudimos haberlo empatado al final, esa es la sensación que nos queda”.

Antes de encarar el compromiso de vuelta ante Palmeiras por un lugar en semifinales, el Millonario deberá afrontar un nuevo duelo por el Torneo Clausura. Será el sábado 20 de septiembre ante Atlético Tucumán y en condición de visitante.

Cuándo es el partido de vuelta entre Palmeiras y River

Tras la victoria por 2-1 de los paulistas en Núñez, los protagonistas se volverán a ver las caras el próximo miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque desde las 21.30, hora argentina. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

