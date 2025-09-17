River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones
Desde las 21.30, el Millonario recibe al Verdao en el partido de ida de la Copa Libertadores. Transmiten Telefé, FOX Sports y Disney+.
Pity Martínez, descartado por lesión
El volante sufrió una nueva lesión muscular y será baja en los cuartos de final. Una distensión muscular en el gemelo de su pierna izquierda lo deja afuera del compromiso de esta noche.
Posibles formaciones
RIVER: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Mauricio; Vítor Roque, José Manuel López y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
Palabra autorizada