River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Desde las 21.30, el Millonario recibe al Verdao en el partido de ida de la Copa Libertadores. Transmiten Telefé, FOX Sports y Disney+.

Pity Martínez, descartado por lesión

El volante sufrió una nueva lesión muscular y será baja en los cuartos de final. Una distensión muscular en el gemelo de su pierna izquierda lo deja afuera del compromiso de esta noche.

Posibles formaciones

RIVER: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Mauricio; Vítor Roque, José Manuel López y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Por Joaquín Alis

River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: la previa
© Getty ImagesRiver vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: la previa
