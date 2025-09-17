Los hinchas de River encontraron al culpable menos pensado en la derrota ante Palmeiras: “Llegó su fin”

River no tuvo una gran noche, jugó un flojo encuentro y perdió frente Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Si bien resta la revancha, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo tendrá que mejorar muchísimo para poder revertir la llave y meterse en las semifinales.

En la previa al partido, hubo una gran sorpresa: por primera vez desde que es el DT del Millonario, Gallardo colocó una línea de tres defensores en el Monumental. Lo ensayó contra Estudiantes de La Plata, el fin de semana, y le gustó cómo funcionó. Pero frente a los comandados por Abel Ferreira el resultado no fue similar.

Si bien desde el resultado la llave está abierta, ya que si River convierte rápido en Brasil tendrá serias chances de alcanzar los penales, el juego del Verdão puso en jaque las falencias defensivas de los argentinos. A raíz de ello, los hinchas llenaron de críticas al entrenador: “No me sale defender a Gallardo ni putearlo. Solo siento que ya llegó su fin como DT de River. Gracias por todo, gracias a él somos el club que somos hoy en día. Gracias y chau”, exclamó el usuario @lichxcarp en Twitter.

Más allá de que quedaron vivos por el gol de Lucas Martínez Quarta, no hubo mucho convencimiento por parte de los fanáticos que cuestionaron al estratega nacido en Merlo y que es el máximo ganador de la historia del club. Y ahora, mientras analiza su futuro, tendrá que trabajar mucho para dar vuelta la llave.

Las críticas a Marcelo Gallardo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River y Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

El cuadro de la Copa Libertadores

Publicidad