El sincero mensaje de Maxi Salas a 24 horas de perder el Superclásico: “Perdón al hincha de River”

El pitazo final del Superclásico no solo profundizó la sensación de desazón en River, sino que la suspensión de la conferencia de prensa por parte de Marcelo Gallardo dejó pendiente las explicaciones por el resultado y la extensión de la crisis deportiva. Y bajo ese perfil silencio, el protagonismo mediante la palabra lo tomaron los jugadores, quienes, poco a poco, comenzaron a alzar la voz con un tono autocrítico. El último en hacerlo fue nada menos que Maximiliano Salas.

Poco menos de 24 horas después de consumada la derrota ante Boca, el jugador eligió su cuenta de Instagram para enviar un mensaje directo a los hinchas del Millonario, en un intento de tender puentes en un momento de máxima tensión.

Con ese objetivo, junto a una foto del equipo antes del inicio del encuentro, Salas escribió: “No tengo duda que vamos a salir adelante! Nos vamos a levantar más fuerte en las adversidades. Seguir trabajando duro, es la única manera. Perdón al hincha de River. Las buenas ya van a venir“. El mensaje fue acompañado por los tradicionales corazones blancos y rojos.

La historia de Salas en Instagram dirigida hacia el hincha de River.

El pedido de disculpas de Salas llega en medio de una polémica extradeportiva: un video lo captó protagonizando un violento episodio en el que agrede a un hincha de Boca. Cuando el Millonario se estaba dirigiendo al vestuario, el delantero notó que un simpatizante local se estaba grabando a sí misma dentro del campo, sacando la lengua con los jugadores de River de fondo. Fue allí cuando, al pasar por al lado suyo, el ex Racing explotó y le pegó una piña por la espalda.

El eco que generó en el plantel de River la derrota ante Boca

Con su mensaje, Salas se convierte en el quinto jugador de River en romper el silencio y realizar una autocrítica pública luego de la derrota en el Superclásico. Se unió a Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta, Franco Armani y Gonzalo Montiel, quienes hablaron en zona mixta previo a abandonar La Bombonera.

Bajo una misma línea cada uno de ellos, uno de los mensajes más fuertes estuvo en boca del zaguero, quien utilizó palabras duras, exigiendo un cambio de actitud inmediato en el plantel. “Estamos dejando mucho que desear, necesitamos hombres”, disparó. Y, sin vueltas, calificó el rendimiento del equipo: “La lectura que hago, sinceramente, fue una mierda”.

Por su parte, Juanfer no tuvo dudas en aseverar: “Tocamos fondo. Nos hacemos cargo, pedirle disculpas al hincha. Esto nunca nos había pasado“. Sin embargo, su discurso analítico dio un giro de 180 grados cuando dejó de lado la autocrítica para protagonizar un tenso cruce con un periodista que tiempo atrás había cuestionado el rendimiento del equipo.

Sin dejar pasar ello por alto, el mediocampista cerró su descargo negando cualquier especulación sobre un posible quiebre entre Gallardo y el plantel. “Jamás le haríamos la cama a un entrenador. No estamos a la altura, ya lo asumimos“, enfatizó, antes de lanzar su advertencia final: “Ahora tenemos una oportunidad (vs. Vélez en la próxima fecha), ojalá Dios quiera ganemos, y cuando quedemos campeones no digas nada“.

