Tras la salida de Coudet, quién será el director técnico de River

Luego de 27 partidos, Chacho dejó de ser el entrenador del Millonario y ya se sabe quién lo reemplazará, al menos en el próximo partido.

River quedó afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final y con esa caída llegó el final de la era Coudet. Chacho dejó de ser el entrenador del Millonario y este jueves se hará oficial a través de una conferencia de prensa en la que también estará Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

El paso de Eduardo Coudet fue corto y no dejó grandes momentos, de hecho, fueron más las decepciones que otra cosa. La dirigencia sabe que no puede fallar en la elección de su sucesor y por eso no se tomarán decisiones aceleradas. Lo que es un hecho es que Marcelo Escudero y Leonardo Ponzio serán los reemplazantes en el próximo partido.

Marcelo Escudero. (Foto: Prensa River).

El próximo domingo, a partir de las 15 horas, River visitará a Banfield por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. En dicho partido habrá parcialidad visitante ya que el Taladro puso a la venta entradas para hinchas del Millonario, las cuales tuvieron un valor de 110 mil pesos.

¿Crespo es el apuntado?

Marcelo Escudero y Leonardo Ponzio serán entrenadores interinos hasta que la dirigencia tome la decisión de elegir al sucesor de Eduardo Coudet. El candidato natural es Hernán Crespo, que actualmente se encuentra en Atlas de México y, según pudo saber Bolavip, para lograr su salida habría que pagar una elevada cláusula de salida.

Hernán Crespo. (Foto: Getty).

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¿Qué otros candidatos aparecen en el mapa?

El pedido del hincha es claro: quieren a Ramón Ángel Díaz, pero es realmente difícil pensar en el Pelado como DT del Millonario con esta dirigencia. Otro nombre que gusta puertas adentro en River es el de Gabriel Milito, aunque actualmente está con trabajo. Pablo César Aimar es ayudante de campo de Scaloni y tampoco podría asumir en un corto plazo.

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